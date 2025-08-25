Brunella Torpoco sorprende con bolero junto a Evelyn Palomino, titulado 'Nuestro hijo', que ya es viral

Brunella Torpoco se une a la reconocida bolerista Evelyn Palomino en una colaboración inédita que ha tomado por sorpresa a sus seguidores. La canción, titulada 'Nuestro hijo', marca el ingreso oficial de Torpoco al género romántico del bolero y ya se ha vuelto viral en plataformas digitales y redes sociales.

El tema fue lanzado recientemente y se ha posicionado rápidamente entre los favoritos del público, acumulando miles de reproducciones que resaltan la química vocal entre ambas artistas. El videoclip oficial ya está disponible en YouTube, consolidando el impacto de esta fusión musical entre salsa y bolero.

Brunella Torpoco y Evelyn Palomino interpretan canción

'Nuestro hijo' representa una conexión emocional profunda entre dos voces que provienen de estilos distintos pero que se complementan con naturalidad. Mientras que Brunella Torpoco es conocida por su potencia escénica en la salsa, Evelyn Palomino ha construido una carrera sólida dentro del bolero, convirtiéndose en una de sus exponentes más respetadas en el Perú.

Ambas artistas han descrito esta colaboración como una experiencia enriquecedora. En declaraciones oficiales, Brunella expresó: “Estoy muy feliz de presentar este bolero junto a Evelyn Palomino. ‘Nuestro Hijo’ nace desde el alma y es una muestra de que la música no tiene barreras”. Por su parte, Evelyn señaló: “Las dos hemos puesto el corazón en esta canción y es emocionante ver que la gente lo sienta de la misma manera”.

Concierto en vivo de Brunella y Evelyn

La presentación oficial de 'Nuestro hijo' se realizará el próximo viernes 29 de agosto en el local El Miraflorino, ubicado en el pasaje San Ramón (ex calle de las Pizzas) en el distrito limeño de Miraflores. Se espera una gran asistencia de fanáticos de ambas cantantes, quienes podrán disfrutar en directo de esta colaboración que está dando que hablar en todo el país.

El evento de Brunella Torpoco no solo será la ocasión para escuchar el bolero en vivo, sino también una celebración del talento femenino en la música peruana. La fecha elegida cae en viernes, lo que augura un lleno total en uno de los escenarios más concurridos de la capital.