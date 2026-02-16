HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Congreso define sus votos para censurar a Jerí
EN VIVO | Congreso define sus votos para censurar a Jerí     EN VIVO | Congreso define sus votos para censurar a Jerí     EN VIVO | Congreso define sus votos para censurar a Jerí     
EN VIVO

José Jerí a un día de saber si continuará en el cargo | Epicentro Electoral - Réplica

Política

JNE incorpora provisionalmente 10 alianzas electorales para que participen en las regionales y municipales 2026

La decisión del Jurado Nacional de Elecciones es temporal y condicionada: las alianzas seguirán en carrera mientras se resuelven tachas y no se generará inscripción definitiva hasta que las resoluciones queden firmes.

Alianzas fueron inscritas provisionalmente hasta que se resuelvan sus tachas. Foto: JNE
Alianzas fueron inscritas provisionalmente hasta que se resuelvan sus tachas. Foto: JNE

La Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones dispuso la incorporación provisional de diez alianzas electorales al Registro de Organizaciones Políticas (ROP) para que puedan participar en las Elecciones Regionales y Municipales de este 2026. La decisión busca evitar que la duración de la etapa de tachas frustre la participación de agrupaciones que ya superaron la fase de calificación y publicaron su síntesis.

Únete a nuestro canal de política y economía

"Incorporar a las siguientes alianzas electorales al Registro de Organizaciones Políticas de manera transitoria hasta que logren su inscripción, una vez que, según cada caso, queden firmes las resoluciones que resolvieron las tachas interpuestas en su contra o las que, con carácter desestimatorio, se emitan de presentarse estas", se lee.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Entre las alianzas incorporadas figuran: Alianza Electoral Venceremos; PTE Perú – Comunidad Política Inka Perú; ASÍ – Juntos por el Perú; Renovación Popular Perú; Alianza Renovación Popular y Toro; APP – La Cholita; APP – Trabaja Ayacucho; Cooperación, Verdad y Honradez; Partido Democrático Somos Perú; y Alianza Regional por el Perú.

larepublica.pe

PUEDES VER: Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

lr.pe

Cabe mencionar que el cronograma electoral fija un plazo acotado para que las alianzas completen todo el trámite de inscripción. Según la resolución, el procedimiento no es automático: comprende calificación, eventuales observaciones, publicación de síntesis, etapa de tachas, audiencia y resolución, con posibilidad de impugnaciones.

Es por eso que la autoridad electoral aplicó una interpretación constitucional orientada a favorecer el ejercicio del derecho de participación política cuando los tiempos del proceso pueden exceder el calendario sin responsabilidad de las organizaciones.

La resolución precisa que la incorporación no genera partida registral definitiva y que la inscripción plena se producirá recién cuando las resoluciones sobre tachas queden firmes.

Notas relacionadas
Gunther Gonzales Barrón es el nuevo representante de los abogados en el JNE

Gunther Gonzales Barrón es el nuevo representante de los abogados en el JNE

LEER MÁS
Lista de candidatos presidenciales para Elecciones Generales 2026: nombres y partidos políticos

Lista de candidatos presidenciales para Elecciones Generales 2026: nombres y partidos políticos

LEER MÁS
Elecciones Generales 2026: fecha, hora, a quiénes se eligen y quiénes pueden votar

Elecciones Generales 2026: fecha, hora, a quiénes se eligen y quiénes pueden votar

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
10 niñas huyeron del “hogar” de la pastora Jáuregui, pero siguió funcionando

10 niñas huyeron del “hogar” de la pastora Jáuregui, pero siguió funcionando

LEER MÁS
Carla García es sentenciada en primera instancia por el delito de difamación contra Verónika Mendoza

Carla García es sentenciada en primera instancia por el delito de difamación contra Verónika Mendoza

LEER MÁS
Marianella Ledesma increpa al TC sobre el caso Cócteles: “Si te llamas Fujimori, tienes un trato diferente”

Marianella Ledesma increpa al TC sobre el caso Cócteles: “Si te llamas Fujimori, tienes un trato diferente”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiroteo en Rhode Island deja tres muertos durante un partido de hockey: el agresor entre las víctimas

Actor Gabriel Calvo impacta al confesar en vivo su romance con influencer ‘Majo con Sabor’: “Mi novia linda”

Miguel Araujo al ser consultado por la eliminación de Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores: "Somos Sporting Cristal"

Política

Carla García es sentenciada en primera instancia por el delito de difamación contra Verónika Mendoza

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Carla García es sentenciada en primera instancia por el delito de difamación contra Verónika Mendoza

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025