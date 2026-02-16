JNE incorpora provisionalmente 10 alianzas electorales para que participen en las regionales y municipales 2026

Alianzas fueron inscritas provisionalmente hasta que se resuelvan sus tachas. Foto: JNE

Alianzas fueron inscritas provisionalmente hasta que se resuelvan sus tachas. Foto: JNE

La Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones dispuso la incorporación provisional de diez alianzas electorales al Registro de Organizaciones Políticas (ROP) para que puedan participar en las Elecciones Regionales y Municipales de este 2026. La decisión busca evitar que la duración de la etapa de tachas frustre la participación de agrupaciones que ya superaron la fase de calificación y publicaron su síntesis.

"Incorporar a las siguientes alianzas electorales al Registro de Organizaciones Políticas de manera transitoria hasta que logren su inscripción, una vez que, según cada caso, queden firmes las resoluciones que resolvieron las tachas interpuestas en su contra o las que, con carácter desestimatorio, se emitan de presentarse estas", se lee.

Entre las alianzas incorporadas figuran: Alianza Electoral Venceremos; PTE Perú – Comunidad Política Inka Perú; ASÍ – Juntos por el Perú; Renovación Popular Perú; Alianza Renovación Popular y Toro; APP – La Cholita; APP – Trabaja Ayacucho; Cooperación, Verdad y Honradez; Partido Democrático Somos Perú; y Alianza Regional por el Perú.

Cabe mencionar que el cronograma electoral fija un plazo acotado para que las alianzas completen todo el trámite de inscripción. Según la resolución, el procedimiento no es automático: comprende calificación, eventuales observaciones, publicación de síntesis, etapa de tachas, audiencia y resolución, con posibilidad de impugnaciones.

Es por eso que la autoridad electoral aplicó una interpretación constitucional orientada a favorecer el ejercicio del derecho de participación política cuando los tiempos del proceso pueden exceder el calendario sin responsabilidad de las organizaciones.

La resolución precisa que la incorporación no genera partida registral definitiva y que la inscripción plena se producirá recién cuando las resoluciones sobre tachas queden firmes.