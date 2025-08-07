Durante la edición del miércoles 6 de agosto del programa de entretenimiento 'Esto es guerra', se generó una controversia tras la incorporación de Said Palao a uno de los equipos de competencia, 'guerreros' o 'combatientes'. En ese contexto, la conductora Katia Palma manifestó que su intención inicial era elegir a Said como capitán. “Escogieron a Pancho como capitán antes que, a ti, y yo quería elegirte a ti”, expresó en vivo.

Acto seguido, Gian Piero Díaz intervino para brindar una aclaración. Señaló que la conversación respecto a la elección del capitán se sostuvo previamente con Renzo Schuller. Además, explicó que, si se hubiera tomado en cuenta la antigüedad, Mario Irivarren habrá sido designado. Sin embargo, indicó que Irivarren no disfruta asumir el rol del líder, ya que compite mejor como participante. Por otro lado, agregó que Pancho ingresó después, mientras que Said fue parte del proyecto 'Combate en tu barrio'.

Díaz enfatizó que prefiere ver a Said participando sin cargas adicionales en el programa. Además, destacó que el formato 'Combate en tu barrio' recorrió distintos distritos en busca de nuevos talentos. Ante estas declaraciones, Katia Palma reaccionó y afirmó: “Lo estás poniendo en tercer puesto. Además, nosotros no fuimos solo a los barrios. Fuimos por todo el Perú y de ahí salieron Onelia, Raúl, Leandro y Kevin”.

Ante ello, el popular 'Pipi', se mostró firme y puntualizó: “Hay una cosa que no va a cambiar y quiero que lo entiendan: no va a cambiar, así se paren de cabeza. El primer reality de competencia del Perú es ‘Combate’. Punto”. Frente a esa afirmación, Mathías Brivio respondió: "La gran diferencia es que este es un formato creado aquí. Ustedes compraron un formato, pero este es peruano y otros países lo compraron”.

Renzo Schuller respondió a Mathías Brivio y expresó: "No seas sinvergüenza"

En medio del debate, Renzo Schuller, conocido como 'Shushu', expresó con evidente incomodidad: “No seas gracioso. No seas sinvergüenza, Mathías. Estás equivocado. Ustedes vieron nuestro programa y dijeron: ‘Vamos a hacer lo mismo que ellos, porque está funcionando’. Así fue la cosa. Se copió. De quién, es clara la cosa. Entonces no me vengas a decir, Mathías Brivio, con el cariño que te tengo, que ustedes crearon un formato”.

Finalmente, Said Palao fue integrado al equipo de los Guerreros. No obstante, durante la secuencia se le observó incómodo. En respuesta a su designación, expresó: “Te cambio S/1.000 por el equipo” y agregó: "Hoy en día no me muevo por dinero, así que le regalo. Descuéntenme los S/20.000”. A pesar de su postura, el competidor permaneció en la formación de los Guerreros.