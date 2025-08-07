HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     
Espectáculos

Renzo Schuller y Mathias Brivio protagonizaron tenso momento en vivo en 'Esto es Guerra': "No seas sinvergüenza"

La incorporación de Said Palao al equipo de los 'Guerreros' provocó un acalorado debate en el programa 'Esto es guerra', centrado en la designación de liderazgo, y origen del formato televisivo.

En el programa de entretenimiento ‘Esto es guerra’ se generó una controversia.
En el programa de entretenimiento ‘Esto es guerra’ se generó una controversia. | Foto: Composición LR/América TV/Esto es guerra

Durante la edición del miércoles 6 de agosto del programa de entretenimiento 'Esto es guerra', se generó una controversia tras la incorporación de Said Palao a uno de los equipos de competencia, 'guerreros' o 'combatientes'. En ese contexto, la conductora Katia Palma manifestó que su intención inicial era elegir a Said como capitán. “Escogieron a Pancho como capitán antes que, a ti, y yo quería elegirte a ti”, expresó en vivo.

Acto seguido, Gian Piero Díaz intervino para brindar una aclaración. Señaló que la conversación respecto a la elección del capitán se sostuvo previamente con Renzo Schuller. Además, explicó que, si se hubiera tomado en cuenta la antigüedad, Mario Irivarren habrá sido designado. Sin embargo, indicó que Irivarren no disfruta asumir el rol del líder, ya que compite mejor como participante. Por otro lado, agregó que Pancho ingresó después, mientras que Said fue parte del proyecto 'Combate en tu barrio'.

PUEDES VER: ¿Qué pasó entre Gian Piero Díaz y Renzo Schuller y por qué se distanciaron tras el fin de 'Combate'?

lr.pe

Renzo Schuller y Mathias Brivio protagonizaron tenso momento en vivo en 'Esto es Guerra'

Díaz enfatizó que prefiere ver a Said participando sin cargas adicionales en el programa. Además, destacó que el formato 'Combate en tu barrio' recorrió distintos distritos en busca de nuevos talentos. Ante estas declaraciones, Katia Palma reaccionó y afirmó: “Lo estás poniendo en tercer puesto. Además, nosotros no fuimos solo a los barrios. Fuimos por todo el Perú y de ahí salieron Onelia, Raúl, Leandro y Kevin”.

Ante ello, el popular 'Pipi', se mostró firme y puntualizó: “Hay una cosa que no va a cambiar y quiero que lo entiendan: no va a cambiar, así se paren de cabeza. El primer reality de competencia del Perú es ‘Combate’. Punto”. Frente a esa afirmación, Mathías Brivio respondió: "La gran diferencia es que este es un formato creado aquí. Ustedes compraron un formato, pero este es peruano y otros países lo compraron”.

PUEDES VER: Katia Palma explota en vivo por comentario de Gian Piero Díaz en 'Esto es guerra': "No lo vamos a permitir como dueños de casa"

lr.pe

Renzo Schuller respondió a Mathías Brivio y expresó: "No seas sinvergüenza"

En medio del debate, Renzo Schuller, conocido como 'Shushu', expresó con evidente incomodidad: “No seas gracioso. No seas sinvergüenza, Mathías. Estás equivocado. Ustedes vieron nuestro programa y dijeron: ‘Vamos a hacer lo mismo que ellos, porque está funcionando’. Así fue la cosa. Se copió. De quién, es clara la cosa. Entonces no me vengas a decir, Mathías Brivio, con el cariño que te tengo, que ustedes crearon un formato”.

Finalmente, Said Palao fue integrado al equipo de los Guerreros. No obstante, durante la secuencia se le observó incómodo. En respuesta a su designación, expresó: “Te cambio S/1.000 por el equipo” y agregó: "Hoy en día no me muevo por dinero, así que le regalo. Descuéntenme los S/20.000”. A pesar de su postura, el competidor permaneció en la formación de los Guerreros.

Notas relacionadas
¿Quién es 'El Jefe' de 'Combate' que reapareció en 'EEG' tras 7 años desde el final del programa?

¿Quién es 'El Jefe' de 'Combate' que reapareció en 'EEG' tras 7 años desde el final del programa?

LEER MÁS
Gian Piero Díaz impacta tras confesar qué le dijo a Renzo Schuller al oído al reencontrarse en 'Esto es guerra': "Ese par de..."

Gian Piero Díaz impacta tras confesar qué le dijo a Renzo Schuller al oído al reencontrarse en 'Esto es guerra': "Ese par de..."

LEER MÁS
Johanna San Miguel presenta a su hijo por primera vez y él lanza tremendo comentario sobre ‘Esto es Guerra’: "Ni siquiera sé qué hacías"

Johanna San Miguel presenta a su hijo por primera vez y él lanza tremendo comentario sobre ‘Esto es Guerra’: "Ni siquiera sé qué hacías"

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aniversario de Arequipa 2025: 7 conciertos confirmados para celebrar su serenata este 14 de agosto

Aniversario de Arequipa 2025: 7 conciertos confirmados para celebrar su serenata este 14 de agosto

LEER MÁS
Dayanita se quiebra al revelar dónde vive tras atravesar dura crisis económica: “A veces me arrepiento de todo”

Dayanita se quiebra al revelar dónde vive tras atravesar dura crisis económica: “A veces me arrepiento de todo”

LEER MÁS
Katy Jara sorprende al no descartar reencontrarse con Agua Bella, pero pone una fuerte condición: "Voy porque somos luz"

Katy Jara sorprende al no descartar reencontrarse con Agua Bella, pero pone una fuerte condición: "Voy porque somos luz"

LEER MÁS
Jefferson Farfán defiende a Paolo Guerrero tras críticas por su look en fiesta de Ana Paula Consorte: "El que no tiene se viste como quiere"

Jefferson Farfán defiende a Paolo Guerrero tras críticas por su look en fiesta de Ana Paula Consorte: "El que no tiene se viste como quiere"

LEER MÁS
Edison Flores comparte conmovedor mensaje a meses del final definitivo de su matrimonio con Ana Siucho: "Sentirte libre"

Edison Flores comparte conmovedor mensaje a meses del final definitivo de su matrimonio con Ana Siucho: "Sentirte libre"

LEER MÁS
El cambio radical de Katty García: se alejó de la televisión, se casó con empresaria peruana y ahora triunfa en empresa de limpieza en EE.UU.

El cambio radical de Katty García: se alejó de la televisión, se casó con empresaria peruana y ahora triunfa en empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

El cambio radical de Katty García: se alejó de la televisión, se casó con empresaria peruana y ahora triunfa en empresa de limpieza en EE.UU.

Espectáculos

El cambio radical de Katty García: se alejó de la televisión, se casó con empresaria peruana y ahora triunfa en empresa de limpieza en EE.UU.

El cambio radical de Katty García: se alejó de la televisión, se casó con empresaria peruana y ahora triunfa en empresa de limpieza en EE.UU.

Actor peruano que triunfa en México regresa a Lima y queda fascinado al probar ceviche en un mercado: “¡Esto es otra cosa!”

¡Orgullo nacional! Susana Baca se conmueve al recibir Premio a la excelencia en los Latin Grammy 2025: “Me encuentro muy feliz”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota