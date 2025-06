Florinda Meza vuelve a ser viral luego que se filtrara polémica entrevista con Chespirito: "Tenía 7 grandes defectos, seis hijos y una esposa"

Luego de que se estrenara la serie biográfica de Chespirito, 'Sin querer queriendo', la actriz Florinda Meza ha recibido innumerables críticas por redes sociales, ya que los internautas se sienten molestos por cómo la actriz actuó al conocer al comediante Roberto Gómez Bolaños, quien se encontraba casado y tenía seis hijos. Y es que en la serie, que Florinda Meza intentó detener para que no se estrenara, la actriz ha dejado mucho de qué hablar luego de que se diera a conocer el inicio del romance entre ambos actores, mientras que tenían pareja e incluso cuando ella se encontraba comprometida con el director de la serie, Enrique Bolaños.

En un fragmento de un video de 2004, que se ha hecho viral recientemente, aparece Florinda Meza con Chespirito, dando una entrevista y hablando sobre el inicio de su relación con el comediante: "Cinco años de estarme persiguiendo", comentó la actriz, para luego acotar: "Él tenía siete grandes defectos, seis hijos y una esposa". Ese comentario rápidamente se hizo viral en redes sociales y muchos internautas hicieron contraste con una entrevista de este año de la actriz, además de enviarle comentarios negativos.

Infidelidad de Chespirito

En la entrevista, también Florinda Meza añade que Chespirito era muy infiel y que incluso le sacó la vuelta a su esposa, Graciela Fernández, en múltiples ocasiones. Para esto, la actriz dejó en claro que ella no quería ser una de sus mujeres, sino que quería ser su mujer: "Él era un hombre muy infiel, por eso me negué siempre y él siempre me decía que yo era su mujer ideal". En la entrevista se le ve al comediante muy incómodo con las palabras de la actriz. Incluso, en un momento, Chespirito intentó frenarla cuando esta comenzó a hablar de la familia del comediante, diciéndole: "No, como defectos, mis hijos son maravillosos", a lo que ella rápidamente le contestó: "Si fueran míos, serían maravillosos", para luego concluir diciendo: "Pero no siendo míos, eran un problema y un defecto".

Reacción de los internautas

La reacción de los usuarios en redes sociales no se dejo esperar, ya que hicieron una comparación de la entrevista del 2004 y la entrevista de Florinda Meza del presente año, donde la actriz afirma querer a los hijos del comediante y que no importa si ellos no la quieren a ella.