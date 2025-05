Carlos Vílchez rompe su silencio sobre un supuesto romance con 'La Pánfila' y deja contundente mensaje: "Pasó hace años"

El conductor Carlos Vílchez se pronunció sobre las recientes revelaciones de María Victoria Santana, más conocida como 'La Pánfila', quien recordó un antiguo vínculo con él. En una entrevista televisiva, el popular comediante respondió con firmeza, generando una avalancha de reacciones en redes sociales.

'La Pánfila' sorprendió al público al compartir detalles de su relación pasada con Vílchez, lo que provocó que él también saliera al frente. Con su característico estilo, dejó clara su postura y señaló que no le interesa remover episodios del pasado ni alimentar la controversia con declaraciones innecesarias.

Carlos Vílchez enfrenta las declaraciones de 'La Pánfila'

En diálogo con ‘América Espectáculos’, Carlos Vílchez respondió a los comentarios de 'La Pánfila' sobre su presunto romance. "No puedo opinar nada de algo que ya pasó hace muchos años. No hablo de los demás, siempre me he considerado un caballero", afirmó el actor, dejando en claro que no pretende hablar sobre asuntos que ya quedaron atrás en su vida personal. También insistió en que siempre ha manejado su vida privada con discreción, sin necesidad de hacer escándalo.

Cuando se le preguntó por el testimonio de 'La Pánfila', Vílchez dijo: “¿Ella lo dijo? No lo he visto. Si lo dijo, debe ser real, pero un vínculo y algo bonito, sí, porque siempre he sido respetuoso”. Sus palabras fueron bien recibidas en redes, donde muchos destacaron su habilidad para manejar situaciones incómodas sin perder la compostura. Otros usuarios también valoraron su tono conciliador y su madurez frente a una situación inesperada.

La relación de 'La Pánfila' con Carlos Vílchez

'La Pánfila', en una conversación con el diario Trome, recordó su breve cercanía con Carlos Vílchez cuando él era parte de ‘Lima Limón’. Entre risas, comentó: “Carlitos, tan lindo”, y explicó que se trataron un par de veces, aunque no consideró que lo suyo fuera algo serio ni duradero. También dejó claro que no guarda resentimientos y que lo recuerda con cariño.

La actriz también bromeó sobre el automóvil del conductor, al que llamaba “la sartén”. “¿Quién no se ha subido a la sartén? No me siento importante por ello, hay un montón de incautas que nos subimos a la sartén”, dijo con humor. No obstante, reafirmó que Vílchez siempre se comportó como un caballero con ella y que fue muy atento durante el tiempo que compartieron.