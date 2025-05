Olga Tañón, conocida por su potente voz y carisma en el escenario, se encuentra en la capital peruana para su concierto con presentación este 17 de mayo en el Multiespacio Costa 21, en el marco de su gira internacional. Un día antes del espectáculo, apareció en varios programas de televisión y videos con influencers, pero fue su paso por la radio lo que dejó una revelación que pocos esperaban.

Durante la entrevista, Olga Tañón abrió su corazón y narró cómo el merengue llegó a su vida sin haberlo buscado. Ella creía que iba a audicionar para una banda de rock, pero terminó enfrentándose a un nuevo género que jamás pensó interpretar. Lo que siguió fue una carrera llena de éxitos y giros inesperados.

Una audición equivocada de Olga Tañón cambió su destino

"Lo que pasa es que el merengue me gustaba para bailarlo en la casa, pero nunca pensé que sería una cantante de merengue", contó Olga Tañón con sinceridad en Radio Corazón. Su historia dio un giro cuando acudió a una audición creyendo que se trataba de una banda de rock en español. "Fui a una audición que pensé que era una banda de rock en español, pero me equivoqué. Había un güirero, había un tamborero. Me dijeron 'esto no es una banda de rock, esto es una orquesta de merengue'", relató entre risas la 'Mujer de fuego'.

Su respuesta fue clara: no sabía cantar merengue. Sin embargo, el destino tenía otros planes. "Me dijeron 'el que canta, canta lo que sea'. Me retaron, y de ahí en adelante fui una cantante de música tropical. Fue una maravillosa casualidad", añadió. Así comenzó una carrera que la convertiría en una de las mayores exponentes del género.

Reflexión de Olga Tañón

Olga Tañón no solo atribuye su carrera al azar, sino también a la actitud con la que enfrentó los desafíos. "La vida te pone personas que hacen que el rumbo de tu vida cambie", reflexionó durante la entrevista. Para Olga, aceptar ese reto fue clave. "Y aprovechas tú las oportunidades. Tú tampoco puedes ser orgulloso", dijo, remarcando la importancia de estar abierto a lo inesperado.

La cantante reconoció que, en ese momento, dudaba de sus propias capacidades. "Realmente no sabía si era capaz de cantar música tropical, mucho menos merengue", confesó. Aun así, lo intentó. Y desde entonces, como ella misma dijo, “de ahí para adelante no paré”. Su historia es hoy inspiración para quienes se atreven a salir de su zona de confort.