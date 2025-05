Vasco Madueño ofrecerá nuevo concierto con artistas invitados para apoyar a su madre en su lucha contra el cáncer

Vasco Madueño, hijo del cantante venezolano Guillermo Dávila, ha anunciado un nuevo concierto para el jueves 12 de junio de 2025. El evento tiene como objetivo recaudar fondos para el tratamiento de su madre, Jessica Madueño, quien está luchando contra el cáncer. Además, busca agradecer a sus seguidores, especialmente a aquellos que no pudieron asistir a su concierto el pasado 1 de diciembre, en el que también estuvo presente su padre.

El evento 'Vasco Madueño Empatía Musical en Concierto' reunirá a varios artistas invitados, quienes se sumarán a la causa solidaria. Vasco espera que este concierto, además de ser una muestra de gratitud hacia sus seguidores, sea una oportunidad para generar más apoyo para su madre y compartir su música.

¿Dónde y cuándo será el concierto de Vasco Madueño?

El concierto de Vasco Madueño se llevará a cabo el jueves 12 de junio de 2025 en el Centro de Convenciones Bianca, ubicado en Barranco (Avenida Grau 135). Las entradas ya están a la venta en Joinnus, y todos los fondos recaudados estarán destinados al tratamiento de su madre, Jessica Madueño, quien enfrenta una lucha contra el cáncer.

La noche promete sorpresas, con actuaciones de destacados artistas nacionales como Patricio Suárez Vértiz, Milena Warthon, Óscar Arzapalo (de Raíces de Jauja), Kaifex, Nina Mutal y Orquesta Kantares. Además, la banda Epifanía, en la que Vasco Madueño es uno de los fundadores, presentará nuevos temas durante su actuación.

Vasco ha cumplido su promesa de reunirse nuevamente con sus seguidores, especialmente con aquellos que no pudieron verlo en el escenario. Este compromiso ha sido impulsado por la empatía y el apoyo que recibe de la gente, lo cual le ha dado la motivación para seguir adelante y no decepcionarlos.

El reencuentro entre Vasco Madueño y Guillermo Dávila

En diciembre de 2024, Vasco Madueño ofreció el primer concierto en la Peña del Carajo para recaudar fondos para el tratamiento de su madre. El evento fue un éxito rotundo, pero lo que sorprendió a todos fue la aparición inesperada de su padre, el cantante Guillermo Dávila, quien se presentó en el escenario después de años de distanciamiento. La emoción de Vasco fue palpable, ya que no sabía de la llegada de su padre. "Realmente quería darme la sorpresa, yo no sabía esto, de la nada lo presentan, no podía creerlo, tenía que decirme a mí mismo 'despierta'", dijo el joven a 'Magaly Tv, la firme'.

Este reencuentro fue un momento muy significativo para la familia Madueño, especialmente para Jessica, la madre de Vasco, quien no pudo contener su alegría al ver a su hijo y a Guillermo juntos en el escenario. Vasco, emocionado, expresó que este abrazo con su padre le trajo mucha paz: "Primera vez que estamos en un escenario juntos y fue un abrazo después de muchos años, me trajo paz, fue un abrazo más que reconfortante, tenemos para conocernos rato".