Gigi Mitre queda en shock al ver a la madre de Said Palao: “Parece su hermana, es súper joven”

María Rosa Castro es la madre de Said, Austin y Lorelein Palao. Foto: Composición LR/Instagram/Willax

‘Amor y fuego’ presentó en exclusiva este viernes 2 de mayo las declaraciones de María Rosa Castro, madre de Said Palao, quien rompió su silencio tras la reciente boda de su hijo y la lamentable agresión que sufrió Verónica Alcalá.

Sin embargo, al finalizar el reportaje, Gigi Mitre, quien estuvo sola en la conducción debido al viaje de Rodrigo Gonzales ‘Peluchín’, no pudo evitar mostrar su sorpresa por lo joven y guapa que es la madre de Said Palao. Incluso comentó que, más que su mamá, parece su hermana.

Gigi Mitre se sorprende en vivo al ver lo joven que es la madre de Said Palao

Al finalizar el informe sobre María Rosa Castro, madre de Said Palao, lo primero que llamó la atención de Gigi Mitre fue lo joven que se veía.

“Una de las cosas que más me ha llamado la atención es que la mamá parece la hermana de los Palao. No parece su madre. Está regia, súper joven y se parece mucho a Said y a su hija (Lorelein), más que a Austin”, comentó la conductora de ‘Amor y fuego’, sorprendida, y además elogió la postura reservada que mantuvo María Castro al referirse al caso de Verónica Alcalá.

Asimismo, días atrás, Lorelein Palao causó revuelo durante una transmisión en vivo por TikTok al revelar la verdadera edad de su madre: contó que acaba de cumplir 48 años y que quedó embarazada de ella cuando tenía solo 15 años. Esto explicaría por qué María Rosa Castro luce tan joven cuando aparece en fotos junto a sus hijos.

Madre de Said Palao se pronuncia sobre agresión de Thamara Medina a Verónica Alcalá

En una entrevista para ‘Amor y Fuego’ emitido este viernes 2 de mayo, María Rosa Castro, madre de Said Palao, se refirió al tenso episodio entre Verónica Alcalá y Thamara Medina. Con mucha cautela, trató de no dramatizar la situación y la calificó como un tema familiar que debe resolverse en privado.

“Da un poquito de pena, pero creo que es un asunto que deben manejar entre ellas, su mamá y su hija. Nadie quiere que pasen estas cosas, no son situaciones agradables”, comentó con seriedad. María Rosa también reveló que conoció a ambas involucradas el mismo día del incidente. “A Verito la quiero muchísimo, y a Thamarita la conocí recién ese día. De todo corazón, deseo que todo esto se solucione pronto”, expresó con sinceridad.