En medio del revuelo mediático que ha generado su reciente viaje al Caribe, una nueva revelación ha vuelto a poner en el foco a Paco Bazán y Susana Alvarado. Esta vez, el portal de espectáculos 'Instarándula' difundió una fotografía inédita en la que se ve a la pareja recorriendo terrenos en Piura, en lo que sería una actividad realizada días antes de su partida a República Dominicana. Las imágenes, compartidas por una de las ya conocidas 'ratujas', han desatado una ola de especulaciones en redes sociales. “Samu, eso parece búsqueda de terrenos para el nido de amor”, escribió una seguidora en tono sarcástico, alimentando aún más los rumores sobre una relación sentimental entre el exfutbolista y la integrante de Corazón Serrano.

Este nuevo hallazgo se suma a la cadena de evidencias que apuntan a un vínculo más estrecho entre Bazán y Alvarado. Como se recuerda, ambos fueron captados recientemente protagonizando una acalorada discusión en un aeropuerto, episodio que fue seguido por un beso que no pasó desapercibido. La confirmación del viaje conjunto, revelada por 'Magaly TV, la firme' a través de documentos migratorios, no hizo más que avivar las sospechas sobre un romance que, al parecer, ya no se esconden.

¿Paco Bazán y Susana Alvarado buscan 'nidito de amor'?

Las recientes imágenes difundidas por Instarándula, que muestran a Paco Bazán y Susana Alvarado en plena búsqueda de terrenos en Piura, han levantado sospechas sobre posibles planes en conjunto más allá de lo sentimental. Y es que, aunque aún no hay una confirmación oficial sobre su relación, esta visita a la costa norte del país ha sido interpretada por muchos como un paso hacia la consolidación de un proyecto personal compartido.

Cabe recordar que Paco Bazán ya había confesado años atrás su afinidad por invertir en bienes raíces. En una entrevista concedida a un podcast financiero, el también conductor de televisión reveló que su estrategia económica se basa en la adquisición de terrenos y propiedades.

“Todo lo que gané lo invertí en propiedades. Mi padre siempre me dijo ‘la tierra’”, afirmó en aquella oportunidad. Su filosofía de inversión apunta a generar rentas fijas o aprovechar momentos de crisis para obtener rentabilidad. Con ese historial, no sorprende que el exfutbolista siga ampliando su portafolio inmobiliario, aunque esta vez lo llamativo es que lo haga en compañía de Susana Alvarado, justo antes de emprender juntos un viaje al extranjero.