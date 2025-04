El quinto episodio del regreso de 'El valor de la verdad' ha captado la atención del público tras anunciar como invitado a Elías Montalvo, conocido por su participación en realities de competencia. El programa, conducido por Beto Ortiz, se emitirá este domingo 6 de abril, y promete mostrar una faceta desconocida del exchico reality, abordando tanto aspectos personales como profesionales de su vida frente a cámaras.

Un reciente avance publicado el jueves 3 de abril reveló parte de las preguntas que Montalvo deberá enfrentar, muchas de ellas relacionadas con su experiencia en televisión, su vida sentimental y su orientación sexual. Además, el programa explorará polémicos episodios que marcaron su paso por 'Esto es guerra', incluyendo su accidente en vivo, discusiones con figuras del espectáculo y revelaciones sobre relaciones personales.

Elías Montalvo y su paso por 'Esto es guerra'

Durante el avance, uno de los temas más impactantes fue su relación con Mario Irivarren dentro del reality. Elías respondió sin rodeos cuando se le preguntó si era ignorado por el exintegrante de 'EEG': “Me hacía bullying, me hacían sentir mal y venían y me tiraban lapos”. La declaración causó gran revuelo, especialmente por lo explícito de la acusación. Beto Ortiz reaccionó con sarcasmo ante el testimonio del joven: “Este chico de Collique, pero ellos de dónde son, ¿de Beverly Hills?”.

Elías también se pronunció sobre los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Andrea San Martín, aclarando que no existió tal romance. “Yo me cansé de la relación tóxica que tenía”, dijo, haciendo referencia a un vínculo anterior no relacionado con la influencer. Otro de los momentos que promete generar comentarios es la respuesta a una pregunta sobre Diego Chávarri, cuando Beto le pidió que califique cuánto le gustaba del 1 al 100. “No, fue del momento (…) Bueno, 70”, confesó con sinceridad, sin intentar evadir el tema.

El programa también tocará uno de los incidentes más recordados de su carrera: su aparatosa caída en 'Esto es guerra', la cual lo dejó con secuelas físicas y emocionales. Además, responderá si es cierto que tuvo un altercado fuera de cámaras con Mario Hart, y qué ocurrió realmente tras ese enfrentamiento. Finalmente, confesará su atracción por Hugo García, a quien se refirió como su "crush", afirmando con seguridad: “Donde pongo el ojo, pongo la bala”.

¿Dónde ver las confesiones de Elías Montalvo en 'El valor de la verdad'?

El esperado episodio de 'El valor de la verdad' con Elías Montalvo será transmitido este domingo 6 de abril a las 9:45 p. m. a través de la señal de Panamericana Televisión. La emisión irá inmediatamente después del programa Panorama, lo que permitirá a los televidentes seguirlo sin interrupciones.

Además, el episodio estará disponible en los canales Movistar TV (705 HD) y Claro TV, en sus respectivas señales. Para quienes prefieren ver el programa por internet, 'El valor de la verdad' también será transmitido vía YouTube, y compartirá fragmentos clave en sus redes sociales y plataformas digitales, asegurando que nadie se pierda las reveladoras confesiones de Elías Montalvo.