Dónde ver 'El valor de la verdad' desde Estados Unidos: horario, canal y la entrevista a Macarena Vélez

‘El valor de la verdad’, programa famoso en Perú, tendrá como invitada a Macarena Vélez, modelo peruana y exparticipante de programas como ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’. Si deseas ver un nuevo episodio del interesante programa del "sillón rojo", es vital conocer el horario, canal y más detalles sobre cómo sintonizar a la participante en el programa sudamericano desde Estados Unidos.

Este programa es sintonizado el fin de semana en la televisión peruana, generando múltiples opiniones de los usuarios que sintonizan la transmisión en casa o a través de diversas plataformas digitales. Ver este programa desde Estados Unidos será una opción ideal para miles de fanáticos de farándula.

¿En qué horario ver 'El valor de la verdad' de Macarena Vélez desde EEUU?

Este domingo 23 de marzo, la artista Macarena Vélez realizará diversas revelaciones sobre su vida privada y profesional. Para sintonizar 'El valor de la verdad', debes tener en cuenta determinados horarios en ciudades de Estados Unidos.

Los Ángeles : las personas que vivan en esta ciudad de USA podrán ver el programa a las 7:45 p. m.

: las personas que vivan en esta ciudad de USA podrán ver el programa a las Nueva York: aquellos televidentes que deseen visualizar 'El Valor de la Verdad'' deberán verlo a las 10:45 p. m.

¿En qué canales podrás ver la entrevista a Maracena Vélez en 'El valor de la verdad' desde USA?

Según Cybernews, aquellos televidentes que se encuentran en Estados Unidos y desean ver 'El valor de la verdad', pueden visualizar el programa peruano a través de diversas opciones de canales VPN.

NordVPN: este servicio ofrece más de 7400 servidores en 118 países, incluyendo Perú. A través de esta plataforma podrás ver el programa desde EEUU.

este servicio ofrece más de 7400 servidores en 118 países, incluyendo Perú. A través de esta plataforma podrás ver el programa desde EEUU. Surfshark VPN: con más de 3200 servidores en 100 países, Surfshark permite conexiones ilimitadas y es compatible con dispositivos como Smart TV. Esta es otra opción para miles de espectadores americanos.

con más de 3200 servidores en 100 países, Surfshark permite conexiones ilimitadas y es compatible con dispositivos como Smart TV. Esta es otra opción para miles de espectadores americanos. IPVanish: los usuarios también pueden acceder a esta plataforma, la cual cuenta con 2400 servidores en más de 109 países. Este medio garantiza velocidades y seguridad, ideal para acceder a canales peruanos en directo. Aquí podrás ver 'El valor de la verdad' desde USA.

¿Qué es 'El valor de la verdad'?

'El valor de la verdad' es un programa de televisión peruano de concursos, conducido por el periodista Beto Ortiz. El formato se basa en el programa norteamericano "Nothing but the Truth". En este concurso, el participante se somete a un polígrafo y responde a distintas preguntas personales.

A medida que avanza el programa, el premio en efectivo aumenta, pero si el polígrafo detecta una mentira, el concursante pierde todo lo acumulado de manera automática.