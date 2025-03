Según medios españoles, la boda entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se llevaría a cabo en un lugar aún no revelado, pero se espera que sea un evento de gran magnitud. La noticia ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde los seguidores de ambos artistas han expresado su alegría y sorpresa.

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ha sido objeto de atención mediática desde sus inicios. Ahora, con la noticia de su supuesto compromiso, los fanáticos están ansiosos por conocer más detalles sobre la celebración. Un periodista español detalló que la pareja ya se habría comprometido y estarían próximos a casarse.

¿Tini Stoessel se casará?

El periodista Carlos Monti en el programa ‘Mediodía bien arriba’, en conversación en vivo con Roberto Antolín reveló que según fuentes cercanas, Tini Stoessel se habría comprometido con Rodrigo de Paul y estarían próximos a casarse.

“Es el casamiento del año. Los amigos de él ya le están preparando la despedida. Va a ser en Ibiza. Creo que la idea es que el casamiento se lleve a cabo también en Ibiza. Están organizando la fiesta de casamiento, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul”, señaló el periodista.

Asimismo, el periodista Roberto Antolín reveló más detalles de esta aparente boda entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: “Uno no hace la despedida de soltero en el mismo lugar en donde se casa. Si De Paul hace la despedida en Ibiza, no se puede casar allí”.

¿Rodrigo de Paul ya habría contado sobre la boda?

Por otro lado, el periodista Roberto Antolín también aseguró que la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul no sería algo nuevo para la pareja, ya que mencionó que ya se lo habrían contado a su círculo más cercano.

“Esto es algo que han estado sopesando desde hace tiempo, no ahora. No sé si será este verano, pero ya se lo han comentado a sus compañeros de vestuario en el Atlético de Madrid. Ella acá está mejor porque no tiene tanta presión de los medios. Viven en una zona exclusiva y pasan desapercibidos”, finalizó al respecto.