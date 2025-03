Shirley Arica regresará al sillón rojo de 'El valor de la verdad', este domingo 16 de marzo a las 9:45 p.m. por Panamericana, donde se espera que haga nuevas revelaciones que sacudirán la farándula y el fútbol peruano. La modelo ya había participado en el programa en 2013, dejando al descubierto detalles inéditos de su vida personal, y volvió a grabar un episodio en 2019, aunque este nunca llegó a emitirse.

Durante aquella entrevista con Beto Ortiz, uno de los temas más comentados fue su relación con Reimond Manco, a quien admitió haber "sembrado" en el polémico ampay que la catapultó a la fama. Asimismo, la modelo rememoró su enfrentamiento público con Tilsa Lozano. En esta nota, repasamos todas las confesiones que Shirley Arica hizo en aquella edición.

Todas las preguntas que respondió Shirley Arica en ‘El valor de la verdad’

¿Fuiste la “trampa” de Reimond Manco? Sí. ¿Realmente te dijo Reimond Manco “tócame que soy realidad”? Sí. ¿Sembraste un ampay a Reimond Manco? Sí. ¿Has tenido un romance con el futbolista Jean Deza? Sí. ¿Besaste al futbolista Martín Hidalgo? Sí. ¿Crees que Tilsa Lozano tiene mejor colita que tú? No. ¿Eres la actual pareja del 'Churrito' Hinostroza? No. ¿Peleaste con Katty García por el futbolista Diego Chávarri? Sí. ¿Manejas con una licencia de conducir suspendida? Sí. ¿Consumiste cocaína? Sí. ¿Te gusta el dinero fácil? Sí. ¿Te han ofrecido dinero por acostarte con alguien? Sí. ¿Te sientes odiada? Sí. ¿Estuviste involucrada en un escándalo de clonación de tarjetas? Sí. ¿Has sido clonadora de tarjetas de crédito? Botón rojo/¿Estás orgullosa de lo que eres? (pregunta de repuesto) No. ¿Odias a Katty García? Sí. ¿Le quisiste hacer daño a Katy García? Sí. ¿Crees que tienes talento? No.

Shirley Arica reconoció haber “sembrado” a Reimond Manco

En ‘El valor de la verdad’, Shirley Arica reveló detalles desconocidos sobre su relación con el exfutbolista Reimond Manco. A los 18 años, la modelo protagonizó un recordado ampay con el entonces ‘Jotita’, convirtiéndose en el centro de la atención en la farándula local.

Durante el programa, Shirley confesó que en aquel entonces mantenía una relación con Manco sin saber que él ya tenía pareja. Además, recordó una de las frases más icónicas del futbolista en ese encuentro: “Tócame que soy realidad”, palabras que quedaron inmortalizadas en el mundo del espectáculo peruano.

Asimismo, la ‘Justiciera’ admitió que fue ella misma quien, de manera indirecta, facilitó el ampay. Según contó, le reveló a una amiga modelo la ubicación exacta de su encuentro con Manco, y ella alertó a las cámaras del programa de Magaly Medina. “En esa época yo no sabía nada de este tipo de cosas, yo estaba en mi mundo y contarle a una amiga que estoy con un flaco en tal lugar para mí era normal. No me imaginé que ella iba a hacer todo lo que hizo”, se justificó en el programa de Beto Ortiz.

Shirley Arica minimizó los atributos de Tilsa Lozano

Otra de las preguntas que Shirley Arica respondió en ‘El valor de la verdad’ estuvo relacionada con su tensa rivalidad con Tilsa Lozano. En aquel entonces, ambas protagonizaban constantes enfrentamientos, intercambiando indirectas y declaraciones picantes en los medios. Arica, fiel a su estilo, solía lanzar comentarios provocadores sobre Lozano, específicamente sobre la edad de la ‘Vengadora’.

En ‘El valor de la verdad’, Beto Ortiz le preguntó a Shirley Arica si consideraba que Tilsa Lozano tenía una mejor ‘colita’ que ella. Al principio, la modelo respondió que “sí”, pero luego cambió de opinión y su respuesta final fue un “no”. Además, comentó que, si bien Tilsa tuvo buenos atributos en el pasado, ahora ya no lo creía así.