Este 2025 Greeicy Rendón comenzó con su gira ‘Greeicy Yeliana World Tour’, presentando su álbum en diferentes ciudades de México. No obstante, la cantante no ha podido evitar mostrar los retos que enfrenta como madre y cantante, revelando entre lágrimas que siente una profunda tristeza y culpa cada vez que debe separarse de su hijo Kai.

Según el video que compartió en su cuenta de TikTok, Greeicy Rendón ha estado separada de su hijo Kai durante varios días debido a compromisos laborales. Esta situación le ha causado una profunda angustia, ya que no poder estar presente en su vida diaria le ha afectado emocionalmente.

Greeicy Rendón y su emotivo video

A través de su cuenta de TikTok, Greeicy Rendón ha compartido su experiencia de sentirse ‘agotadísima’ tras días de trabajo y compromisos, lo que la lleva a cuestionar sus prioridades.

“Claro, como duré varios días por fuera sin el gordo y hoy es mi único día con él y también tengo cosas por hacer, cancelé todo porque tengo que estar con él, necesito compartir con él. Lloré porque estoy sensible. Hoy estoy con él, pero me siento mal porque mañana tengo que volver a viajar”, señaló la cantante entre lágrimas.

Cabe señalar que no es la primera vez, que Greeicy Rendón ha abordado sobre los retos que enfrenta al compaginar su rol de madre con su carrera artística. “Como no me quiero perder nada de su crecimiento, me siento mal cuando no estoy. Es algo muy íntimo, pero quería compartir esta verdad que nos une a muchos”, añadió muy sensible.

Greeicy Rendón confiesa que se perdió un momento especial

Por otro lado, Greeicy Rendón se lamentó de no haber estado presente en un momento especial en el crecimiento de su hijo Kai, como la primera vez que usó la bacinilla.

“Suena chistoso, pero yo hubiera querido estar ahí. Estuve super presente, no fue como que me enteré hoy. Me enteré ese día en el instante y lo llamé. Pero al final uno quiere estar como ahí”, mencionó tratando de evitar más lágrimas.