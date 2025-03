Antes de acabar febrero, Corazón Serrano sorprendió a sus miles de seguidores al publicar dos nuevas canciones, pero en la voz de Cielo Fernández, quien fue presentada el pasado 8 de febrero, durante el concierto que el grupo ofreció en el Estadio San Marcos como parte de sus 32° aniversario. Al parecer, la espera valió la pena.



En más de una ocasión, los seguidores de Cielo Fernández le preguntaban a Edwin Guerrero la fecha de los lanzamientos de los dos temas que la joven interpretó en el Estadio Nacional, pero el productor solo decía que “pronto” iban a salir a la luz los videos. Hasta que el 28 de febrero se concretó.

Corazón Serrano lanza temas en la voz de Cielo Fernández



El primer video que Corazón Serrano lanzó se titula ‘Mix poco yo’, en la voz de Cielo Fernández. Este tema fue el primer tema que la joven interpretó en el Estadio San Marcos, donde fue presentada pocos días después de anunciar su salida de Son del Duke. Para alegría del grupo y de la cantante, el tema se volvió tendencia número uno en Perú y está cerca de llegar a los tres millones de reproducciones.

“No decían que no canta, que con Cielo no pasa nada, la rompió, qué linda voz”, “Soy de Mexico y fan de Corazón Serrano, pero este tema es un himno con esa voz”, “Este es el mix para entrar a México, seguramente llenos totales, los esperamos, ojalá sea pronto”, “Primera vez en la historia que una canción de Corazón Serrano llega en menos de dos días al millón. Vamos por más, mi gente linda” y “Cielo, no te conozco y ya siento que te amo, amo tu talento y esa manera de llegar al alma con tu voz angelical”; fueron algunas de las reacciones de los fans en Youtube.



Al parecer, la incorporación de Cielo Fernández a Corazón Serrano ha sido un gran acierto, ya que el segundo video lanzado en su voz también es un éxito en Youtube. El video de ‘Te vas y no volverás’ está en tendencia número dos y ya tiene casi dos millones de reproducciones en la plataforma de videos.

Cielo Fernández supera a sus compañeras de Corazón Serrano



El pasado 14 de febrero, Corazón Serrano lanzó nuevos videoclips en las voces de Yrma Guerrero, Leslie Águila, Susana Alvarado, Kiara Lozano, Milagros Díaz, Briela Cirilo, Ana Lucía Urbina y Edwin Guerrero, pero no lograron el éxito que tuvo los videos de Cielo Fernández, la nueva del grupo.



De todas las canciones que Corazón Serrano lanzó el 14 de febrero, ‘Mix Conejito’ y ‘Ya es tarde para amarnos’ han sido las más exitosas en Youtube. No pasó lo mismo con temas como ‘Por amarte tanto’, ‘Ya es tarde’, ‘A qué volviste’ y ‘Renunciemos al amor’; que hasta este 5 de marzo no han pasado las 300.000 reproducciones.

Canal de Youtube de Corazón Serrano.

Cielo Fernández feliz por el éxito de sus temas



A través de sus redes sociales, Cielo Fernández expresó su felicidad por el éxito de su primer tema junto a Corazón Serrano. “¡Gracias de corazón a todos por su increíble apoyo! En tan solo poco más de un día, hemos llegado al millón de vistas con el lanzamiento de mi nueva canción. Estoy más que agradecida por cada uno de ustedes que ha escuchado, compartido y disfrutado de este proyecto que tanto me llena de emoción y esfuerzo”, dijo la cantante.



Asimismo, Cielo Fernández agradeció el apoyo que ha recibido de la agrupación de Pacaipampa. “Quiero dar un agradecimiento muy especial a mi familia musical @corazonserranoperu que siempre ha estado a mi lado, apoyándome, motivándome y dándome su talento y profesionalismo. Juntos hemos logrado llegar hasta aquí y seguiremos construyendo más historias musicales”, añadió.