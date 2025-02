El salsero César Vega fue arrestado luego de ser acusado de violencia familiar por su pareja, Suheyn Cipriani, exreina de belleza y madre de su hija recién nacida. Según el informe policial, mostrado en el programa 'Amor y fuego', el cantante habría agredido físicamente a Cipriani en la madrugada del 25 de febrero en su casa de Chorrillos.

Ante esta situación, el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre contactó a la expareja de César Vega, la salsera Suu Rabanal, para conocer su opinión sobre el incidente. En su declaración, Rabanal dejó claro que no deseaba volver a verse involucrada con el cantante.

Suu Rabanal evita pronunciarse sobre el caso de César Vega

La cantante Suu Rabanal mantuvo una relación de varios años con César Vega, con quien tiene una hija. Luego de la detención del salsero tras ser acusado de agresión hacia su pareja, Suheyn Cipriani, el programa 'Amor y Fuego' se comunicó con la ex Son Tentación para conocer su postura sobre el lamentable suceso.

Al ser preguntada sobre su expareja, Suu Rabanal expresó su incomodidad y dejó en claro que no no mantiene ningún vínculo con el padre de su hija. “Yo estoy desligada hace bastantes años de esa relación. Yo tengo una relación a la que respeto, entonces, ya mi vida dio un giro hace bastante tiempo”, expresó la salsera.

Finalmente, Suu Rabanal señaló que no tiene nada que decir sobre César Vega, con quien puso fin a su romance en el 2019. “Yo no tengo nada que declarar en ese caso, no soy él, no soy nada de él, tienen que preguntarle a la protagonista, por eso te freno antes porque ni siquiera quiero saber, o sea no me incumbe”, concluyó.

Salsero César Vega fue detenido por agresión a su expareja Suheyn Cipriani

César Vega está en el centro de la polémica tras su detención por ser acusado de agredir a su pareja y madre de su hija, Suheyn Cipriani. Según el informe policial presentado en 'Amor y fuego', el salsero estuvo bebiendo desde la tarde del 24 de febrero y llegó a su hogar de manera violenta, donde agredió a Cipriani.

“Al promediar las 4 a. m., César ingresó al dormitorio de su hija para quitársela y, al negarse, la agredió física y psicológicamente, propinándole golpes de puño en el rostro y otras partes del cuerpo, puntapié en el abdomen”, se precisa en el acta policial.

El informe policial también indicó que, Suheyn Cipriani contactó a su padre para pedir ayuda. Al llegar al hogar, el cantante César Vega habría reaccionado de manera violenta, atacando a su suegro con un cuchillo.