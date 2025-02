La caída del techo del centro comercial Real Plaza de Trujillo dejó un saldo de seis muertos y más de 80 heridos, sumiendo a la ciudad en el dolor. Sin embargo, mientras los afectados aún buscaban respuestas, las imágenes de Brunella Horna y Richard Acuña disfrutando de una fiesta generaron una ola de indignación en las redes sociales.

La empresaria y su esposo asistieron a una fiesta de disfraces en el Casino Pimentel el sábado 22 de febrero, un día después de la tragedia que conmocionó a Trujillo. Los personajes públicas han sido objeto de duras críticas, ante las cuales reaccionó la periodista Magaly Medina. La conductora no dudó en cuestionar al excongresista, pero defendió a Brunella Horna.

PUEDES VER: Critican a Brunella Horna y Richard Acuña por celebrar en Carnaval de Pimentel pese a tragedia en Real Plaza de Trujillo

Magaly Medina se pronunció sobre imágenes de Brunella Horna y Richard Acuña

Durante la emisión de su programa, Magaly Medina se pronunció sobre las polémicas imágenes de Brunella Horna y su esposo Richard Acuña en una fiesta. En las imágenes se ve a la exconductora de 'América hoy' usando un vestido rojo mientras disfrutaba de la celebración y en otro momento, donde era coronada como la 'Reina del Carnaval'.

La popular 'urraca' no dudó en criticar la aparente falta de empatía de Richard Acuña al no aparecer junto a su padre, el gobernador César Acuña, a brindar respaldo en el lugar de la tragedia. En su lugar, el exparlamentario se lució sonriente durante la celebración de la noche del sábado. "Siempre que es momento electoral, ahí sí le pide el voto a los trujillanos, ahí sí va a pueblos jóvenes y pide que los apoyen. Pero ahora en momentos así, yo creo que lo mínimo era acudir a Trujillo y estar ahí, por lo menos preocuparse con las víctimas, acompañar a su padre en esto, pese a que no tiene ningún cargo político", cuestionó Magaly Medina.

Magaly Medina defiende a Brunella Horna

Magaly Medina expresó su preocupación por la actitud de Richard Acuña, quien solo parece aparecer cuando las elecciones están cerca, lo que a su juicio demuestra una falta de empatía con las víctimas de la tragedia. "Un político nunca debe olvidarse que de esas personas van a necesitar casi siempre. Pero claro, como no estamos en época de elecciones, no fue, se quedó en Pimentel, en el vacilón del carnaval. Esto se ve mal, sobre todo en un político”, criticó la 'urraca'.

En contraste, Magaly no dudó en respaldar a Brunella Horna ante las críticas por su asistencia al evento. La periodista destacó que la empresaria no tiene vínculo con la política, a diferencia de su esposo. "Brunella no está involucrada en la política, cualquiera puede elegirla como reina del carnaval. Las críticas están dirigidas a Richard, quien claramente estaba acompañando a su esposa, pero tuvo todo el día anterior para estar en Trujillo", concluyó.