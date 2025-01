La ex conductora de ‘América Hoy’, Brunella Horna, conmovió a sus seguidores al dedicar un emotivo mensaje a su esposo, Richard Acuña, con motivo de su segundo aniversario de bodas. A través de sus redes sociales, la empresaria expresó su amor y gratitud hacia el padre de su primer hijo, resaltando los momentos especiales que han compartido juntos.

La modelo compartió un mensaje lleno de sentimientos, donde destacó las bendiciones que han marcado su vida en pareja. Richard Acuña, por su parte, respondió con igual cariño, reafirmando la complicidad que caracteriza su relación. Este gesto ha sido bien recibido por sus seguidores, quienes han seguido de cerca su historia de amor.

¿Qué le escribió Brunella Horna a Richard Acuña?

“Hoy celebramos 2 años de amor, alegrías y aventuras juntos. Nuestra vida ha sido bendecida con la llegada de Alessio, nuestro pequeño tesoro. Mi compañero, mi amigo, mi confidente, mi persona favorita, el que me alegra todos los días, quien siempre me saca una sonrisa hasta en el peor momento, el que siempre me acompaña a mis locas aventuras, el mejor papá. Te amo y admiro cada día más”, dedicó la ex conductora de ‘América Hoy’ en una publicación que rápidamente causó reacciones entre sus seguidores.

Richard Acuña reaccionó rápidamente al mensaje de su esposa, expresando su afecto con un tierno “Te amo, esposa”. El exparlamentario también publicó en sus redes sociales un mensaje que replicaba el de Brunella, evidenciando la complicidad y el fuerte vínculo que los une.

Mensaje de Brunella Horna a Richard Acuña. Foto: Instagram.

¿Brunella Horna volverá a tener otro hijo de Richard Acuña?

Actualmente, Brunella Horna disfruta de unas vacaciones familiares en un crucero temático de Disney, donde reflexiona sobre los momentos especiales que vive con su esposo Richard Acuña e hijo. En recientes declaraciones, la empresaria confesó su deseo de tener un segundo bebé en 2025, aunque dejó en manos del destino la posibilidad de volver a ser madre.

“Que sea lo que Dios quiera, a mí me ha costado mucho estar embarazada”, expresó, revelando los desafíos que enfrentó durante su primer embarazo.