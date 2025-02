La cantante peruana Milena Warthon se mostró emocionada tras participar en el inicio del concierto de Shakira, realizado el 17 de febrero en el Estadio Nacional. La joven artista compartió su experiencia como fan y agradeció la oportunidad de estar junto a su ídolo.

Milena Warthon, quien fue seleccionada para desfilar detrás de la famosa cantante colombiana, no pudo contener su alegría y compartió su felicidad a través de un video. En este, reveló que tuvo la oportunidad de entregarle su disco y presentarse ante ella, un momento que jamás imaginó vivir.

Milena Warthon a punto de llorar

La participación de Milena Warthon en el desfile al inicio, fue parte de un concurso que Shakira organizó para seleccionar a un grupo de fanáticos que la acompañarían en la apertura de su concierto. A través de sus historias en Instagram, la joven evidenció su emoción al punto de casi llorar.

“Amigos, ya terminó el concierto de Shakira y les tengo que contar muchas cosas. No sé si me reconocieron, pero yo salí atrás de Shakira. Literalmente, yo estuve detrás de ella. No sé por qué me escogieron, pero estuve detrás de Shakira. Muchísimas gracias, Shakira por la oportunidad, a la persona que me escogió, de verdad. Al final, sí le pude dar mi disco, espero que lo vea. Le dije, ‘hola soy Milena’”, señaló en su anécdota.

El mensaje de Shakira al público peruano

Desde el comienzo del espectáculo, Shakira expresó su agradecimiento al público peruano, luego del difícil momento que atravesó por su salud.

“Qué emoción estar aquí, 14 años sin verlos. Esto es un sueño. Gracias a todos por los mensajes de cariño desde el día de ayer, por la fuerza que me han dado. Por ustedes estoy aquí hoy, así que gracias por apoyarme siempre, en las buenas y en las no tan buenas. Son los mejores. ¡Los quiero mucho! Definitivamente, Lima, no hay mejor reencuentro que el de una loba con su manada”, expresó la colombiana.