En una reciente entrevista con ‘Magaly TV, la firme’, el abogado Carlos de la Cruz señaló que Gabriela Álava lo había llamado para reclamarle por la difusión de la fotografía de la agresión, donde el letrado dejó entrever que la modelo le había solicitado abandonar el caso para que Jean Deza aparentemente no fuera encarcelado.

Ante ello, Gabriela Álava decidió desmentir la versión de Carlos de la Cruz y manifestar que ya no es su abogado, ya que ella misma había solicitado en su momento que esas imágenes jamás se hicieran públicas para evitar más exposición.

El comunicado de Gabriela Álava

Este martes 5 de febrero, Gabriela Álava decidió romper su silencio tras la audiencia contra Jean Deza para aclarar que no ha retirado su denuncia. La modelo, a través de sus historias de Instagram, desmintió a su exabogado, Carlos de la Cruz, quien había asegurado en una entrevista con ‘Magaly TV, la firme’ que ella le pidió que ya no continuara con el caso para evitar que su expareja termine en prisión.

“Quiero expresar mi profunda molestia y rechazo ante la difusión de imágenes en las que aparezco golpeada, especialmente porque desde el primer día en que hice la denuncia dejé en claro que no quería que estas fotos fueran expuestas. Mi decisión se basó en la protección de mi integridad y en la necesidad de atravesar este proceso con la mayor fortaleza posible, sin revictimización ni exposición innecesaria”, señaló la modelo al inicio de su comunicado.

Comunicado de Gabriela Álava tras declaraciones de su exabogado. Foto: Instagram

Según lo que manifestó Gabriela Álava, la Fiscalía y su exabogado no han respetado su privacidad al exponer las imágenes de la agresión, lo que lamolestó profundamente.

Gabriela Álava afirma que continuará con la denuncia

En la audiencia, el Ministerio Público mostró imágenes de Gabriela Álava con el rostro lastimado, con el fin de sustentar la solicitud de nueve meses de prisión preventiva para Jean Deza. Esta situación generó descontento en la modelo, quien manifestó su malestar a través de sus redes sociales.

“Hoy me encuentro con la indignante realidad de que estas imágenes han sido utilizadas sin ninguna consideración por mi bienestar. Además, quiero enfatizar que en ningún momento he dudado ni tambaleado en mi denuncia. He sido firme desde el principio y sigo siéndolo. Lamento profundamente que mi ex abogado haya insinuado lo contrario, desinformando y tergiversando mi postura. Mi compromiso con la justicia nunca ha flaqueado hasta el día de hoy”, agregó la joven para aclarar su caso.