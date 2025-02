Gabriela Álava, quien está denunciando al futbolista Jean Deza por tentativa de feminicidio, expresó su indignación tras la exposición pública de fotos en las que aparece golpeada durante la audiencia judicial llevada a cabo el martes 4 de febrero. La modelo denunció que, a pesar de haber solicitado explícitamente que estas imágenes no fueran mostradas, la Fiscalía las presentó en la corte sin su consentimiento, violando su privacidad.

A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, la modelo rechazó la acción y dejó claro que su solicitud no fue para atenuar el caso, sino para proteger su bienestar emocional y evitar la revictimización. En sus palabras, la difusión de estas fotos no solo vulnera su privacidad, sino que convierte su dolor en un espectáculo público.

Gabriela Álava envía comunicado sobre la exposición de foto agredida por Jean Deza

A través de su cuenta de Instagram, Gabriela Álava desmintió a su exabogado, Carlos de la Cruz, quien había asegurado que la modelo no deseaba que Jean Deza fuera encarcelado. La modelo dejó claro que su decisión de no exponer las fotos no fue por un deseo de suavizar el caso, sino por proteger su bienestar emocional.

En su comunicado, Gabriela afirmó que desde el inicio de la denuncia había solicitado que no se expusieran las imágenes de su agresión. "Quiero expresar mi profunda molestia y rechazo ante la difusión de imágenes en las que aparezco golpeada, especialmente porque desde el primer día en que hice la denuncia, dejé en claro que no quería que estas fotos fueran expuestas", dijo la modelo. Enfatizó que su decisión estaba motivada por su necesidad de atravesar el proceso judicial con la mayor fortaleza posible, evitando la revictimización y la exposición innecesaria.

Comunicado de Gabriela Álava. Foto: Instagram/gabrielafigu

Gabriela Álava también subrayó que nunca ha dudado de su denuncia contra Jean Deza. “Mi compromiso con la justicia nunca ha flaqueado hasta el día de hoy”, aseveró, desmintiendo las declaraciones de su exabogado, quien había insinuado que la modelo no deseaba un castigo severo para Deza. Según Álava, este malentendido ha generado desinformación que tergiversa su postura firme en la lucha por la justicia.

Gabriela Álava explica por qué se sintió molesta al ver la exhibición de la foto agredida

"Es inaceptable que, a pesar de mi solicitud, estas imágenes hayan sido utilizadas públicamente, sin considerar el impacto emocional que esto tiene en mi vida presente y futura", explicó Gabriela y aseguró que había confiado en el compromiso de la Policía y la Fiscalía de no difundir las fotos. "Esas imágenes me exponen en mi peor momento y nunca autoricé que se hicieran públicas", declaró la modelo, quien también manifestó su preocupación sobre cómo la difusión de las imágenes podría afectar su familia y su futuro, destacando que no desea que sus hijos o seres queridos revivan ese dolor a través de las fotos.

La expareja de Jean Deza insistió en que la exposición de sus fotos no solo vulnera su privacidad, sino que también perpetúa una forma de violencia donde su sufrimiento se convierte en un espectáculo público sin su consentimiento. “La lucha contra la violencia no debe darse a costa de la dignidad de las víctimas”, expresó Gabriela, quien agradeció el apoyo de quienes han estado a su lado durante este difícil proceso.