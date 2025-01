La reconocida conductora de televisión María Pía Copello sorprendió a sus seguidores al compartir la razón por la que no usa su anillo de boda. A pesar de su sólida relación con el empresario Samuel Dyer, con quien lleva 19 años de matrimonio, la presentadora reveló que un impactante suceso marcó esta decisión.

Durante una reciente celebración de aniversario, María Pía decidió romper el silencio sobre el misterio que había en torno a su decisión de no usar su anillo de casada y relatar cómo un robo a mano armada, ocurrido cuando estaba embarazada de su primer hijo, la llevó a dejar de usar este símbolo de su unión. Su relato ha generado interés y empatía entre sus seguidores, quienes desconocían los detalles de este episodio.

¿Por qué María Pía Copello optó por no usar su anillo de matrimonio?

María Pía Copello explicó que la decisión de no usar su anillo de boda está vinculada a un traumático incidente ocurrido hace años. Según contó la presentadora de América Televisión, todo sucedió cuando tenía cuatro meses de embarazo y se dirigía a una reunión laboral. Ese día, fue víctima de un asalto mientras esperaba fuera de un local de ensayos.

“Era como una película de terror. Un auto frenó de golpe, bajaron cinco personas y una de ellas me encañonó con un arma”, relató. Durante el robo, los asaltantes exigieron todas sus pertenencias. Sin embargo, a pesar de llevar puestos sus anillos, estos pasaron desapercibidos para los delincuentes y no fueron robados.

"Vino me apuntó y me dijo que le dé todo. Tenía mis anillos puestos y nunca se dio cuenta de que los tenía y nunca me robaron los anillos”, remarcó. Este evento marcó profundamente a la conductora de 'Mande quien mande', quien desde entonces tomó la decisión de no portar joyas valiosas en su día a día.