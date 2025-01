La conductora de televisión María Pía Copello se encuentra disfrutando de unas vacaciones fuera de su programa 'Mande quien mande', pero ha mantenido su ritmo de trabajo en otros de sus proyectos. En los últimos días, la influencer peruana sorprendió a sus seguidores al compartir una publicación inesperada en sus redes sociales, donde aparece junto a su equipo de trabajo. En el post, Copello no solo mostró su lado musical, sino también una divertida situación: sus empleados le habían pedido un aumento de sueldo.

Maria Pía Copello revela exigencias de sus trabajadores

María Pía utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un video en el que se muestra cantando y bailando con su equipo. En la publicación, la exanimadora infantil promocionaba su nuevo tema musical mientras anunciaba novedades de su tienda en línea, Pía Copello Store, que ahora cuenta con una página web para facilitar las compras virtuales.

Lo que causó sorpresa entre sus seguidores fue la descripción de su publicación, que decía: “Cuuuumbia. Compren porque los chicos ya me están pidiendo aumento por los videos”. La conductora hizo una broma irónica acerca de la situación, sugiriendo que sus empleados pedían un aumento debido al esfuerzo realizado en la grabación de los videos promocionales. Esta mezcla de humor y promoción no pasó desapercibida para sus fans, quienes reaccionaron de manera hilarante.

Los seguidores de María Pía Copello no tardaron en comentar y compartir sus impresiones sobre la publicación. Muchos respondieron con mensajes cómicos, como: “Tiembla Marisol”, “Imposible no darle like a las ocurrencias de María Pía” y “Buen grupo musical”. Otros también elogiaron su tema musical, destacando su ritmo y lo divertida que resultaba la canción, con comentarios como “Genial la canción!! Ya la estoy cantando jajajaja”.