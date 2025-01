La influencer y locutora Roxana Molina reveló que fue convocada para formar parte de la nueva edición de 'El gran chef: pericotitos', el popular programa de cocina que en esta temporada apuesta por duplas conformadas por famosos y sus pequeños acompañantes. Sin embargo, Roxana decidió declinar la invitación.

En una entrevista para el podcast 'Siempre tarde', la locutora compartió detalles de esta invitación inesperada, su alegría inicial al ser contactada, y las razones que la llevaron a tomar esta difícil decisión. Además, adelantó algunas anécdotas sobre la reacción de su hijo Amir ante la propuesta.

Roxana Molina asegura que tuvo que rechazar participar en 'El gran chef: pericotitos'

Roxana Molina no pudo ocultar su sorpresa cuando fue convocada para la nueva temporada de 'El gran chef: pericotitos', en el que las celebridades cocinan junto a sus hijos o pequeños familiares. “A mí me escribieron”, confesó emocionada durante su participación en el podcast 'Siempre tarde'. La influencer explicó que había deseado formar parte del programa, pero nunca imaginó que se haría realidad.

“En algún momento yo dije: espero que me llamen, pero jamás en mi cabeza se me pasó que me iban a escribir para estar en esa temporada con los niños”, declaró Roxana. Sin embargo, pese a su entusiasmo inicial, el horario de grabaciones del programa —de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.— se interponía con su jornada laboral como locutora en Radio Moda, por lo que tuvo que declinar la oferta. “Muchas gracias, les dije, pero se me complica por este tema de la radio”, explicó.

Otro factor clave en su decisión fue su hijo Amir, su compañero en la competencia. La locutora compartió que, al informarle sobre la invitación, su hijo no mostró gran sorpresa. Sin embargo, destacó que el menor es conocido en redes sociales por su carisma y talento, cualidades que habrían sido un gran aporte en el programa. “Y con Amir fue un golazo porque la gente lo conoce, sabe lo carismático que es”, añadió.

¿Quiénes son las duplas en 'El gran chef: pericotitos'?

La nueva temporada de 'El gran chef: pericotitos' promete emocionar a la audiencia con la participación de reconocidas celebridades y sus pequeños acompañantes. Entre las duplas confirmadas se encuentran:

Mariella Zanetti y su hijo Massi

Anthony Chávez y su hija Sumaq

Allison Pastor y su hijo Lucas

Gino Pesaressi y su hija Gia

Bianca Bazo y su mamá Ali

Tito Vega y su sobrina Leandra

Estas duplas se unen a las seis primeras parejas ya confirmadas, entre las que destacan: