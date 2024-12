Gigi Mitre no cree en el amor de Pamela Franco y Christian Cueva. Foto: Willax

Todo indicaría que Gigi Mitre no cree que Christian Cueva y Pamela Franco estén realmente enamorados, pues dejó entrever que el romance entre ambos solo sería para que tengan un beneficio económico que los beneficie mutuamente. La conductora de ‘Amor y fuego’ incluso destacó que no cree en las muestras de cariño de la parejita.



Gigi Mitre sobre relación de Cueva y Franco



Este lunes 9 de diciembre, Gigi Mitre expresó sus dudas sobre la autenticidad de las muestras de afecto entre Christian Cueva y Pamela Franco. La conductora de ‘Amor y fuego’ sugirió que estas manifestaciones podrían estar motivadas por intereses económicos, lo que pone en tela de juicio la sinceridad de su relación.

“Visto lo visto, para mí es simplemente económico, el capricho de salirse con la suya. La actitud de Cueva es porque está despechado; jamás pensó que Pamela López estaría vinculada a otra persona”, explicó tajantemente.



Asimismo, Gigi Mitre dejó entrever que Christian Cueva y Pamela Franco no saben lo que es el amor realmente, por todas las mentiras que siempre tuvieron en su relación.



“No creo nada del amor de él ni de ella. Ni siquiera saben lo que es el amor, no saben lo que es amar de verdad; no habría tantas mentiras de los dos, con una cara de cinismo que no se les mueve ni un pelo”, agregó la presentadora.

¿Puro marketing?



Se sabe que desde hace semanas, Christian Cueva ya expresa abiertamente su profundo amor por Pamela Franco, a quien considera el “amor de su vida”. Incluso, el futbolista sorprendió a la cantante con un gesto romántico que reafirmaba sus sentimientos. Ante ello, Gigi Mitre sentenció que su romance solo sería puro marketing.

“Esas demostraciones de excesos de amor. Todo es marketing. Siempre lo hacen sobre un escenario, en una entrevista, o de casualidad si alguien los ampayó caminando. Todo es marketing por la plata”, concluyó la conductora de televisión.

Por otro lado, Rodrigo González avaló lo dicho por su compañera Gigi Mitre, explicando que es difícil creer en la credibilidad de Christian Cueva y Pamela Franco. “El cinismo y la mentira han sido para mantener su relación. Si fuera una relación netamente pasional, carnal, ya se le hubiese pasado. Tiene muchos años de amantes; si no, pregúntenle a Pamela López”, aseguró ‘Peluchín’ en su programa.