Originaria de Venezuela, Sol Leal llegó a Perú en busca de nuevas oportunidades laborales. A pesar de su experiencia musical en su país natal, inicialmente dudaba de poder continuar su carrera en el extranjero. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando su amigo Marlon la animó a retomar su pasión por la música, lo que la llevó a formar el grupo ‘Los Chamos de la Cumbia’.



En el año 2020, Sol Leal decidió emprender un nuevo camino en Perú, dejando atrás su carrera como analista de sistemas y cosmetóloga. A pesar de sus temores iniciales sobre la aceptación de su música, la llegada de Marlon a su vida fue el impulso que necesitaba. Juntos, comenzaron a ensayar y a aprender sobre la cumbia peruana, un género que rápidamente se convirtió en su pasión.

La historia de ‘La chama de la cumbia’



En entrevista con La República, ‘La chama de la cumbia’ compartió su experiencia en el mundo musical peruano, sus influencias y su deseo de dejar una huella en la industria.



“Yo canto desde jovencita, pero nunca me había dedicado a esto. Al igual que mi compañero Luis Miguel Díaz, también me dediqué a estudiar, a darle una carrera a mi mamá, que no la ejercí, pero siempre llevé la música en mi corazón y en mi sangre. Era mi sueño. Y mi compañero Marlon fue quien me animó a cantar en Perú”, explicó Leal.

Cabe señalar que antes de incursionar en la música, Sol trabajaba como analista de sistemas, pero luego decidió perseguir sus sueños.



“Yo estudié cosmetología y estaba ejerciendo eso, también estaba trabajando en una tienda como analista de sistemas. Cuando mi compañero Marlon llegó a Perú, en 2022, me dijo: ‘Sol, ¿qué pasa?, ¿por qué no estás cantando?’. Luego, entre los dos empezamos a ensayar, a aprendernos las cumbias, a nutrirnos de información y de la música”, añadió.

Con su estilo fresco y su energía contagiosa, Sol ha logrado conectar con el público peruano. Sus canciones, que incluyen covers de Corazón Serrano y Grupo 5, han resonado en las redes sociales, convirtiéndose en éxitos virales en poco tiempo.



“Me encanta Armonía 10, Agua Marina, Grupo 5 y Corazón Serrano también me gusta. He aprendido a amar la cumbia y ya no solamente la canto, sino que también la escucho cuando estoy en una fiesta, cuando estoy tomando o cuando estoy en mi casa”, concluyó.