La tiktoker Ali Colibrí, conocida en redes sociales por su contenido viral y su reciente vinculación con Edwin Guerrero Neira, dueño de la popular orquesta Corazón Serrano, ha causado revuelo con sus últimas declaraciones. En una entrevista con un medio local, la joven aseguró que el empresario le confesó que la cantante peruana Leslie Shaw habría intentado salir con él, pero que él tuvo una llamativa reacción ante esta propuesta.

Leslie Shaw habría estado interesado en dueño de Corazón Serrano, Edwin Guerrero, según tiktoker

Durante la entrevista con El Popular, Ali Colibrí confirmó que mantuvo una relación con Edwin Guerrero, la cual finalizó abruptamente tras enterarse del embarazo de Ana Lucía Urbina, actual pareja del empresario y miembro de Corazón Serrano. La tiktoker detalló que, en medio de una conversación, el productor le habló sobre interacciones con varias mujeres, incluidas figuras conocidas.

"Me dijo que hay chicas que le escriben. Estuvo saliendo con una anfitriona y una aeromoza, pero que no le gustó porque eran alzaditas. Ahí me mencionó que incluso Leslie Shaw le anda escribiendo para salir, pero que no le acepta porque quiere figuretear", señaló Ali Colibrí.

Ali Colibrí también profundizó en las palabras de Edwin Guerrero acerca de Leslie Shaw. Según la joven, el empresario estaría al tanto de las posibles intenciones de figuras de la farándula, razón por la cual habría decidido no aceptar la supuesta invitación de la cantante.

"Me dijo que ella lo busca para salir, pero que no acepta porque sabe cuáles son las intenciones de las personas del medio. Eso fue lo que me explicó", relató la tiktoker. Además, agregó: "En mi caso, es diferente porque yo no soy de escribir a alguien".