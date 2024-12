Orquestas de cumbia exigen que no quede impune el ataque al bus de Armonía 10. Fotos: Facebook

Orquestas de cumbia exigen que no quede impune el ataque al bus de Armonía 10. Fotos: Facebook

La violencia continúa siendo un problema alarmante en el país. El pasado domingo 1 de diciembre, el popular grupo de cumbia Armonía 10 de Walther Lozada sufrió un ataque por parte de extorsionadores, quienes dispararon contra el autobús que los trasladaba a su presentación en el club campestre Chepita Royal, situado en Puente Piedra. El vehículo fue alcanzado por dos balas disparadas por un individuo en motocicleta, que logró escapar tras el atentado.



Ante el susto que pasaron el chofer y los músicos de Armonía 10 de Piura, diversas agrupaciones de cumbia utilizaron sus redes sociales para expresar su solidaridad con sus colegas de la cumbia. Además de Grupo 5, Agua Marina y Corazón Serrano enviaron sus comunicados, donde condenaron el hecho.

Corazón Serrano se solidarizó con Armonía 10



El mismo domingo 1 de diciembre, Corazón Serrano envió un comunicado en sus redes sociales, donde se solidarizaron con Armonía 10 de Walther Lozada y rechazaron la violencia que afecta a nuestro país. Asimismo, pidieron a las autoridades actuar contra la impunidad.

Corazón Serrano hizo un llamado a las autoridades para que frenen la inseguridad ciudadana. Foto: difusión

“Rechazamos nuestro más profundo rechazo a la ola de violencia y extorsión que se encuentra atravesando nuestro país, situación que vivimos a diario en nuestro entorno musical”, dice parte del comunicado que envió la familia Guerrero Neira.

Agua Marina exige acciones al Gobierno



En un extenso mensaje, la agrupación Agua Marina se sumaron a la ola de respaldo hacia los músicos de Armonía 10 tras ser víctima de extorsión. “Este lamentable ataque no solo atenta contra quienes dedicamos nuestra vida a llevar música y alegría al pueblo, sino que refleja una realidad nacional cada vez más alarmante. La violencia y la inseguridad no distinguen rubros ni fronteras. Hoy nos toca como músicos, pero cada día, miles de peruanos enfrentan esta misma incertidumbre en sus hogares, negocios y calles. No podemos seguir normalizando el miedo como parte de nuestra cotidianidad”.



Asimismo, los hermanos Quiroga Querevalu hicieron un llamado urgente a nuestras autoridades. “Es momento de actuar con firmeza y decisión. No se puede permitir que la delincuencia siga arrebatando la tranquilidad y los sueños de quienes trabajamos de manera honesta. El arte, la cultura y el esfuerzo diario de millones de peruanos no deben ser vulnerados. No nos pueden arrebatar el derecho de vivir con esperanza y en paz”, añadieron.