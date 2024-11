La cantante de cumbia Nickol Sinchi celebró su primer aniversario como solista a lo grande, luego de tomar la difícil decisión de dejar Corazón Serrano tras casi una década en la agrupación de los hermanos Guerrero Neira. Entre miedos y retos, la de Villa El Salvador logró llegar al año con su proyecto musical y por eso, decidió celebrarlo a lo grande, con importantes invitados.



Jorge Chapa sorprendió a Nickol Sinchi



El pasado 31 de octubre, Nickol Sinchi invitó a Agua Marina y Deyvis Orosco para que sean parte de su primer aniversario, celebrado en el complejo de Santa Rosa. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando apareció el cantante Jorge Chapa, pareja de la cumbiambera y padre de su primogénito.



Tal y como se puede apreciar en un video que se compartió en TikTok, Jorge Chapa subió al escenario y emocionó a la exvocalista de Corazón Serrano, quien no pudo evitar mostrar su felicidad. “¡Feliz aniversario, Nickol Sinchi y orquesta. Buenas noches, vamos a brindar. ¡Salud, salud!”, dijo el artista piurano, quien fue recibido con una muestra de cariño por parte de la joven.



“Se supone que debería haberte olvidado, se supone que por lo que hiciste tendría que odiarte, no se puede, no se puede, no se puede. Mi corazón no quiere responderme, y yo lo único que quiero es verte”, fue el éxito que cantó Jorge Chapa en el aniversario de Nickol Sinchi, cuyo hijo en común también heredó el don de la música.

“Felicidades, que sigan los éxitos”, añadió Chapa, quien años atrás compartió escenario con Sinchi en Corazón Serrano y es recordado como una de las voces masculinas más románticas del grupo.



¿Quién es Jorge Chapa?



Jorge Chapa es el actual vocalista de la banda piurana Grupo Viento, fundada por los Hermanos Yactayo, con quienes también colaboró anteriormente en Corazón Serrano. El tema 'Sirena encantada' es uno de los éxitos en su voz.



Jorge Enrique Chapa Herrera, conocido como ‘Chapita’, nació el 22 de marzo de 1988 en Sechura, Piura, y actualmente tiene 36 años. Proviene de una familia con una destacada tradición musical, ya que sus abuelos, padres y tíos fueron músicos reconocidos en su comunidad.