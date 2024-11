En una reciente aparición en el programa de televisión 'El reventonazo de la Chola', la cantante y figura principal de la reconocida agrupación de cumbia Corazón Serrano, Yrma Guerrero, abrió su corazón al recordar a su hermana y exintegrante de la agrupación, Edita Guerrero, quien falleció el 1 de marzo de 2014. La intérprete, visiblemente conmovida, no pudo contener las lágrimas al hablar sobre su hermana, quien fue durante años una de las voces más queridas de la agrupación y cuya ausencia sigue siendo profundamente sentida tanto por la familia Guerrero como por los seguidores de la banda.

Yrma Guerrero llora al recordar a su hermana Edita Guerrero

Durante la entrevista con La Chola Chabuca, Yrma Guerrero se mostró visiblemente afectada al recordar a Edita Guerrero y expresó el dolor que siente al realizar conciertos importantes sin su hermana a su lado. La reciente presentación de Corazón Serrano en el Coliseo Dibós fue una experiencia significativa para la agrupación, e Yrma compartió su tristeza al mencionar que Edita, quien fue uno de los pilares de la banda, debería haber estado presente para vivir estos momentos de éxito.

“Ella no merecía morir. No sé por qué tocan el tema y cada vez me quiebro. Lo siento mucho. Pero para mí es muy difícil tocar el tema, sobre todo en estas fechas importantes y cuando veo cada concierto repleto, yo digo: ‘Ella debería estar aquí’”, expresó entre lágrimas.

En un momento de la entrevista, Yrma Guerrero se mostró muy afectada y expresó que en más de una ocasión ha deseado que la pérdida no hubiera sido su hermana. “Hay muchas veces en el que yo dije: ‘Yo debí muerto, no ella’”, confesó la cantante con pesar.

