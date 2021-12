Flow La Movie: filtran video del accidente aéreo donde murió productor musical

La muerte de Flow La Movie junto a su familia en un accidente aéreo, el último 15 de diciembre, conmovió a sus seguidores y a los artistas del género urbano. El avión, que era propiedad del productor musical, pretendía aterrizar en el aeropuerto internacional de las Américas en República Dominicana; sin embargo, el piloto no pudo maniobrar la aeronave y terminaron estrellándose.

Tras varios días de la tragedia, se ha filtrado un video registrado por las cámaras de seguridad del AILA, donde se puede observar el preciso momento en el que algo cae e inmediatamente explota, lo cual causó que ninguno de los tripulantes sobreviviera .

Antes las diversas investigaciones, los especialistas lograron recuperar la caja negra del avión y esperan conocer el motivo de lo sucedido, ya que la situación fue totalmente inesperada y cobró la vida de nueve personas, incluido José Ángel Hernández, más conocido como Flow La Movie.

Don Omar y J Balvin lamentan la muerte de productor musical

Luego de darse a conocer el fallecimiento del productor musical y su familia, los cantantes Don Omar y J Balvin lamentaron la muerte de Flow La Movie. “Lamentable tu pérdida y la de tu familia. Gracias por la oportunidad de colaborar. Vuelen alto, nos vemos luego”, dijo el intérprete de “Dile”. Mientras que el colombiano escribió: “José Ángel, gracias por tu vibra en alta siempre!! Descansa en paz”.

Varios exponentes del género urbano dedicaron sentidos mensajes de despedida a Flow La Movie. Foto: difusión

Natti Natasha planeaba viajar en el mismo avión con Flow La Movie

La muerte de Flow La Movie habría impactado tanto a Natti Natasha, que rompió en llanto tras recibir la noticia, ya que pensaba viajar en el mismo avión, contó su pareja Rafael Pina. “Hoy no es un buen día, me tomó por sorpresa. Lo más insólito, que me duele, es que hoy yo volaba en ese avión con mi familia hacia Miami por unos compromisos”, comentó el productor discográfico.