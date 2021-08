Laura Bozzo no se entregó a las autoridades y solicitó suspender prisión preventiva

La justicia mexicana pidió prisión preventiva para Laura Bozzo por un presunto delito fiscal por más de 12 millones de pesos. Sin embargo, la conductora de TV no se presentó voluntariamente al reclusorio de Santiaguito, en Almoyola de Juárez, en el tiempo estimado.

Asimismo, de acuerdo a medios mexicanos, la también abogada habría pedido la suspensión de dicha medida. Según se mencionó, la defensa de Bozzo habría alegado que padece una enfermedad pulmonar y que dicho mal podría empeorar si va a prisión.

“Se solicita la suspensión del acto reclamado para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que se encuentran, esto es que Laura Bozzo siga gozando de su libertad y no se le ejecute la medida cautelar de prisión preventiva justifica ”, indicó el medio Reforma.

Cabe mencionar que Laura Bozzo tenía plazo para entregarse a la justicia hasta las 5.00 p. m. de este viernes 13 de agosto, de acuerdo al diario Trome. Al no asistir voluntariamente, tendrá orden de captura y se iniciará con su búsqueda.

Laura Bozzo se pronunció tras orden de prisión preventiva

A través de una comunicación telefónica con el programa ATV Noticias, Laura Bozzo respondió luego de que la justicia mexicana ordenara su prisión preventiva por presunto delito fiscal.

“Yo no sé de dónde salen estas cosas. Yo de ese tema ya no hablo, que hablen mis abogados, yo ya no tengo nada de qué hablar”, fueron las palabras de la autodenominada ‘Abogada de los pobres’.

