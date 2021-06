El artista del año: Milett, La Uchulú, Pamela Franco y más se alistan para la semifinal

Este sábado 12 de junio se llevará a cabo la gran semifinal de El artista del año, en la que siete participantes demostrarán lo mejor de sí mismos en el escenario. Pamela Franco, La Uchulú, Josimar, Laurita Pacheco, Anahí de Cárdenas, José Luis Ríos ‘Chikiplum’ y Milett Figueroa son los elegidos para esta batalla.

El último martes, América TV lanzó un spot promocional de lo que se vivirá en la próxima gala del espacio conducido por Gisela Valcárcel. “¡Prepárate para lo que vivirás! Este sábado es la gran semifinal de El artista del año 2021. Después de dos emocionantes meses, ¿quiénes llegarán a la final? Descúbrelo este sábado a las 9.00 p. m.”, se lee en el texto que acompaña el video.

En las imágenes, se destaca el talento y el crecimiento artístico que han demostrado los concursantes desde el estreno del programa, el pasado 24 de abril.

Durante la semifinal, Milett Figueroa y Pamela Franco, quienes protagonizaron un reñido versus en la última edición de El artista del año, volverán a enfrentarse. Solo una de ellas conseguirá el tan ansiado pase a la final de la competencia.

Pamela Franco pierde versus contra Milett Figueroa en El artista del año

El sábado 5 de junio, Milett Figueroa ganó un duelo contra Pamela Franco en El artista del año, durante el cual ambas interpretaron la balada “Amiga mía”.

Al salir del canal, la cantante de Alma Bella expresó su total desacuerdo con el veredicto del jurado. “Si me preguntas lo que pienso, en realidad creo que no. No me lo merecía. Hubiese esperado a que me sentencien cuando recién empezó”, señaló.

Pamela Franco y Milett Figueroa cantaron el tema "Amiga mía” de Yuri. Foto: GLR

