Alejandra Baigorria defiende su participación en la campaña de Keiko Fujimori

A pocos días de la segunda vuelta de las Elecciones generales 2021 entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, distintas figuras de la farándula nacional no duraron en dar a conocer a su candidato preferido. Este fue el caso de Alejandra Baigorria, quien a través de sus redes sociales afirmó que su voto está destinado a la postulante de Fuerza Popular.

Sin embargo, a solo 24 horas de dar a conocer su postura, la chica reality denunció con un extenso video, en las historias de su Instagram, que ha recibido amenazas de parte de los seguidores de Perú Libre . Asimismo, la empresaria señaló que no le importan las críticas y pidió a la gente respetar su opción.

“A ver, chicos, les voy a explicar algo bien simple. Yo puse un post porque he apoyado la campaña de Keiko. Tengo muchos comentarios muy agresivos. He recibido amenazas de parte de la gente de Castillo. Ahí se ve la educación que tienen”, inició su comentario.

“Yo respeto que ustedes voten por Castillo, pero ustedes respeten que yo voy a votar por Keiko. Y otras personas que me dicen: ‘Yo voy a votar por Keiko, pero me daría vergüenza estar en un mitin de ella o apoyarla’. Claro, hay un montón de personas que van a votar por Keiko porque no quieren el terrorismo, porque no quieren lo de Castillo, pero simplemente me callo”, agregó.

Luego, Baigorria afirmó que muchos personajes de la farándula decidieron no hacer público su voto ya que tienen miedo a las críticas de la opinión pública. “Muchos influencers y muchas personas que he visto que no han puesto nada o han puesto algo muy tibio para que no les malogren su feed, para que no los chanquen o para que tengan el hate que yo tengo. A mí no me importa el hate, por eso dejé abierto los comentarios para que digan lo que quieran y vean realmente como es la gente de Castillo”, aseveró.

Por último, la exintegrante de Combate y actual participante de Esto es Guerra negó haber recibido algún dinero de parte de Keiko Fujimori y afirmó que siempre hará lo necesario para salvar a su país.

“Yo voy a luchar por mi país y si tengo que correr calata por la calle para que mi país se salve del terrorismo, del comunismo, lo voy a hacer. Entonces eso vale, eso se valora no porque me hayan pagado, porque a mí nadie me paga y no necesito que me paguen, porque yo trabajo”, sentenció.

