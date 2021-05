Cielo Torres: “Sería bonito que las mujeres se unieran para hacer algo potente”

La exintegrante de Agua Bella Cielo Torres continúa impulsado su carrera como solista luego del lanzamiento de su última producción “Te vas a arrepentir”, el último 30 de abril.

En conversación con La República, la salsera dijo sentir cierta identificación con la canción al haber estado en una relación incompatible, además de contar sus experiencias con el acoso dentro y fuera de redes sociales.

Tu última canción “Te vas a arrepentir” parece guardar cierta relación con “Te va a doler” de Maelo Ruiz. ¿Lo notaste?

En realidad no lo habíamos tomado de esa forma. “Te vas a arrepentir” es una composición de Álvaro Rod y las historias pueden coincidir porque son parte de la vida. Le puede pasar a un hombre como a una mujer.

¿Te pasó algo similar?

Sí. Cuando yo escuché la letra me sentí identificada por varios aspectos.

¿Estuviste en una relación incompatible?

Sí. Lamentablemente estuve en una relación muy tóxica muchos años atrás y cuesta salir, reconstruirse . Aceptar primero en que territorio estás y como te estás lastimando.

¿También pasaste por episodios de acoso sexual?

Sí me ha pasado. Lamentablemente las mujeres estamos expuestas a muchas de esas situaciones. En mi caso, años atrás, muy inocente y jovencita, me podían prometer: “Oye, te voy a grabar el disco completo, te voy a hacer famosa, conocida a nivel nacional e internacional”. Pero las intenciones lamentablemente eran otras.

Felizmente he despertado y dado cuenta de las cosas a tiempo. Porque siempre he tenido a mi lado a mi mamá y mi hermana que me han aconsejado , ellas han sido mi filtro.

¿Denunciaste a las personas que cometieron el delito de acosarte?

Fueron varios, pero actualmente ya no están en el mercado musical. Están desaparecidos y hablo de hace ya muchos años, de cuando estaba terminando la etapa de Agua Bella. Hace más de diez años. Por algo pasaron las cosas y por algo ellos ya no están.

Yo en ese momento no dije nada por qué obviamente nadie me iba a preguntar sobre esto. No tenía las plataformas ni el espacio para que alguien me pregunte. Lo digital no era tan fuerte como ahora porque probablemente hubiera hecho mis denuncias por redes sociales en ese momento.

¿Ahora estás bloqueando a los usuarios que te acosan en redes sociales?

Sí. Hay algunos que son muy mal educados y no solo me faltan el respeto a mí, también a todas las personas porque todos ven esos comentarios. Trato de no perder la cordura. Trato de responder de manera cortés y elegante. Pero en privado sí he mandado a la china a varios que se pasan.

Respecto a la música pasaste de la cumbia a la salsa urbana. ¿Piensas incursionar en otro género?

(Antes de Agua Bella) Había hecho salsa y merengue. Cantaba con una banda de Tacna, en orquestas que hacían géneros distintos.

Luego, el señor José Castillo me dio la oportunidad de trabajar en Agua Bella, de incursionar y conocer la cumbia porque yo nunca había hecho cumbia. La pasé muy bien y recorrí el mundo entero gracias a Agua Bella.

Tengo pensado quedarme en el género salsa, no pienso moverme. Puedo hacer algunas versiones de mis canciones en baladas, sí, pero irme a otro género, no . Siempre estoy dentro de lo tropical (cumbia, salsa, merengue, bachata).

¿Nada con el reggaetón?

No. Me gusta bailarlo, pero no cantarlo.

¿Estás preparando alguna colaboración?

Tenemos pensado hacer colaboraciones, pero no queremos hacerlas por hacer. Si hemos tenido propuestas de salseros clásicos internacionales, pero no se ha podido concretar.

Con dúos nacionales por el momento todavía nada. La gente en redes sociales está pidiendo que haga una canción con Daniela Darcourt y yo creo que sería bonito que las mujeres se unan para hacer algo potente.

En algún momento hemos hablado con Daniela y Amy Gutiérrez para hacer una canción, pero no está encaminado. Solo es una idea.

Hiciste un Instagram Live con Josimar y la Uchulú que levantó controversia. Y el salsero salió a pedir disculpas.

Yo en ningún momento me burlé de Uchulú. Es más, tengo confianza con Esaú y Josimar. Hicimos este live y entraron en la ‘joda’. Josimar tiene su estilo y a veces le gana la criollada .

No justifico absolutamente nada, porque yo en el momento me quedé fría, es más, al inicio no entendí. Me costó. Y cuando entendí, ya estaba dicho y era un en vivo que tenía que mantener y despedimos a Josimar porque ya era tarde.

Pero en verdad no pensé que (los usuarios) fueran a hacer ese tipo de comentarios. Y Josimar por eso salió a pedir disculpas.

En algún momento, cuando me vuelva a encontrar con Uchulú le voy a decir: “Oye ¿de verdad te ofendiste?”. Yo creo que no porque si no me lo hubiese dicho.

A veces nos olvidamos de que estamos frente a mucha gente que está mirando.

