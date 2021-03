El domingo 21 de marzo, Jean Paul Strauss reveló que se contagió de coronavirus y que por ello no pudo presentarse en la segunda edición de Yo soy, grandes batallas, grandes famosos junto con el imitador de Marcelo Motta, con quien conforma una de las duplas de la competencia.

Lamentablemente, a solo unos días del anuncio del cantante peruano, el joven que caracteriza al vocalista de Amén también informó que contrajo la temida enfermedad causada por el SARS-CoV-2, mediante una publicación en su cuenta de Instagram. “Amigas y amigos, durante la semana empecé a sentir un poco de malestar, por lo cual ayer (23 de marzo) me tomaron una prueba de la COVID-19 y sí, salí positivo”, escribió.

Imitador de Marcelo Motta informa que tiene coronavirus

Para tranquilidad de sus seguidores, el imitador de Marcelo Motta aseguró que no ha presentado mayores complicaciones en su estado de salud, por lo que espera recuperarse pronto para así volver a concursar en Yo soy y a realizar sus presentaciones habituales.

“Al momento me encuentro estable y poniendo todo de mí para recuperarme pronto. Lo único que me apena es no poder presentarme este sábado en el programa y aplazar la fecha del concierto virtual que iba a dar el 28 de marzo, al menos una semana más, para poder dar lo mejor de mí. Agradezco a las personas que me escriben y se preocupan por mí. Pronto volveré con fuerza”, señaló en Instagram el artista, quien se convirtió en consagrado de Yo soy, grandes batallas 2021 tras superar a ‘Amy Winehouse‘.

