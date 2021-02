Fernando Armas envía sentido mensaje a su esposa, quien tiene coronavirus

Fernando Armas, quien se unió al elenco de El reventonazo de la chola en junio del 2020, se encuentra preocupado por la salud de su esposa Cristina Fernández, ya que ella acaba de ser diagnosticada con coronavirus. Así lo confirmó en la última edición del programa de entretenimiento de América Televisión.

Al término de uno de los sketchs, Ernesto Pimentel, caracterizado como la ‘Chola Chabuca’, recalcó que en su programa siempre se ha cumplido con la toma de pruebas de descarte para cuidar al máximo la salud de los trabajadores. De igual manera, expresó la solidaridad de todo su equipo para con la esposa del veterano cómico.

“Todas las personas que estamos aquí hemos pasado pruebas de anti COVID-19, pero no quiere decir que no estemos preocupados por la salud de todos. En este momento, quiero decirle a Fernando que todos estamos pendientes de tu esposa”, precisó Pimentel, quien asegura no darle mucha importancia al rating.

Al escuchar estas palabras, Fernando Armas se mostró muy conmovido y elogió la fortaleza y valentía que ha demostrado su compañera de vida al verse enfrentada con el coronavirus. “La valoro, reconozco su esfuerzo, su tesón y sobre todo el amor que le tiene a su familia, porque aún estando enfermita ha apoyado en todo momento a sus hermanos y hermanas. Estamos demostrando que cuando hay unidad y solidaridad, todo se puede... Muchas gracias a todos”, manifestó.

Fernando Armas: “Con los ‘privaditos’ nadie gana”

En octubre del año pasado, Fernando Armas expresó su total rechazo hacia los ’privaditos’ y aseguró que, por el momento, él solo se dedica a realizar shows virtuales.

“No (recibo propuestas), porque si en virtual cobro caro, en privadito voy a cobrar el triple (risas). Fuera de bromas, no iría, no me expongo, pierdo yo y pierden las personas que están ahí. Con los ‘privaditos’ nadie gana”, aseveró.

