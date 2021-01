Yoko Chong responde a Jessica Newton tras ser retirada del Miss Perú

El 27 de enero, la modelo Yoko Chong expuso la respuesta que brindó a Jessica Newton luego de que ella le enviará un audio anunciado su retiro de la plataforma del Miss Perú por expresar su apoyo a la marcha #NoAlToqueDeQuiebra.

Esto sucedió luego de que la coronada Miss Intercontinental South America 2019 publicará en sus historias de Instagram un mensaje en el que rechaza las medidas de emergencia contra la COVID-19 anunciadas por el presidente Sagasti, que incluyen un nuevo periodo de cuarentena.

Sumado a ello, Yoko Chong también promovió la marcha #NoALaCuarentena. Todo esto motivó a que Jessica Newton la etiquetará pidiendo que desista de ese propósito y se sume a las actividades que realizará Janick Maceta, actual Miss Perú, en la recolección de alimentos para familias pobres.

Como respuesta, la excandidata a Miss Perú 2019 respondió: “Jess, gracias por tomarte el tiempo de etiquetarme, pero es mi punto de vista. Yo respeto el de los demás”. También aseguró que su rechazo al confinamiento se basa en su experiencia personal, pues indicó que la pasó mal en la cuarentena anterior.

Seguidamente, Yoko Chong publicó su respuesta al audio que recibió de Jessica Newton, donde le informa sobre su retiro de la plataforma del Miss Perú.

“Perfecto Jess, acepto que me retires de la plataforma. Gracias por todo, pero aun así mantengo mi posición. Solo Dios sabe lo difícil que será esos días de cuarentena para las personas que no podrán salir a trabajar, que tienen que valerse día con día para llevar alimento a sus casas. Existen otras formas para poder concientizar a las personas, pero no encerrándolas”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.