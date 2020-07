Yahaira Plasencia se emocionó al recordar su debut televisivo en Habacilar [VIDEO]

Desde Rusia, Yahaira Plasencia tuvo un enlace en vivo con el programa En boca de todos para brindar algunos detalles de sus proyectos junto a Sergio George, quien también apareció ante cámaras.

Sin embargo, la producción de dicho espacio le tuvo preparado una gran sorpresa que emocionó a la intérprete de “Y le dije no”.

Resulta que En boca de todos compartió un video inédito de Yahaira Plasencia cuando debutó en la televisión. Con tan solo 14 años, la actual pareja de Jefferson Farfán apareció en el recordado programa Habacilar, el cual fue conducido por Raúl Romero.

En las imágenes de archivo se pudo ver a la modelo Thalía Estabridis buscando a una adolescente Yahaira en su casa del Rímac. La bailarina fue sorprendida por las cámaras del espacio para anunciarle que había quedado seleccionada para reality Ven, baila, quinceañera.

“La verdad, yo siempre soñé con ser artista, no te voy a mentir, soñé también con ser conocida y obviamente que la gente me reconozca por mi talento y muchas cosas, pero yo creo que Dios ha tenido un plan perfecto para mí y lo ha hecho todo tal cual”, expresó Yahaira Plasencia muy emocionada a Tula Rodríguez.

Daniela Darcourt: “Estoy harta de que me comparen con Yahaira Plasencia”

Tras el enfrentamiento e indirectas que vienen protagonizando Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia, la intérprete de “Señor mentira” confesó que se siente “harta” sobre las comparaciones con su colega.

“Estoy completamente harta de que me comparen con una persona que no tengo que ver, no tengo ningún tipo de amistad y ni enemistad con la señorita Yahaira Plasencia”, dijo muy fastidiada la salsera.

Daniela Darcourt confiesa que está harta que la comparen con Yahaira Plasencia. Foto: Composición Panamericana TV/Instagram.

