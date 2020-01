Vanessa Claudio se despidió entre lágrimas de sus compañeros de ‘Venga la alegría’ [VIDEO]

Después de haber trabajado por más de 13 años en México, la presentadora de televisión Vanessa Claudio dejará ‘Venga la Alegría’ para conducir en ‘Suelta la sopa’, programa que se realiza en Miami y se emite a través de Telemundo para la comunidad latina en Estados Unidos.

La conductora aprovechó la transmisión en vivo del programa ‘Venga la Alegría’ para agradecer y dedicar un conmovedor mensaje a los televidentes.

“Esta vez me voy a un nuevo proyecto que me lleva lejos de México, de mi familia por elección y por eso quería anunciarlo aquí. Me voy a Miami, estaré siendo parte del elenco ‘Suelta la sopa’ en Telemundo”, señaló la también actriz.

Además, Vanessa Claudio, entre sollozos, agradeció a cada uno de sus compañeros de ‘Venga la Alegría’ por el apoyo incondicional que siempre le brindaron y señaló que no se despedirá del todo de TV Azteca.

¡Nuestra querida Vanessa Claudio va en busca de sus sueños y toda su familia de #VLA le deseamos muchísimo éxito en todos sus proyectos! ¡Buen viaje!

“Quiero agradecer a todos los aquí presentes por siempre apoyarme. [...] Obviamente voy a seguir trabajando con TV Azteca, pero solamente a la distancia, para llevarles siempre mejor contenido a ustedes que se lo merecen tanto”, señaló la nueva conductora de Telemundo.

Hasta el momento, se sabe que Vanessa Claudio reemplazará a Verónica Bastos, conductora que hace poco señaló que se retiraba del programa ‘Suelta la sopa’.

A través de su Instagram, el programa mexicano ‘Venga la Alegría’ despidió a Vanessa Claudio y le deseó lo mejor. “¡Feliz viaje, Vanessa!¡Nuestra querida Vanessa Claudio va en busca de sus nuevos sueños y toda su familia de #VLA le deseamos muchísimos éxito en todos sus proyectos!¡Buen viaje!", fue la publicación del matutino.