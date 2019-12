Pedro Suárez-Vértiz: “No se crean vivos con esa estupidez de ‘amigos con derecho’”

Pedro Suárez-Vértiz generó opiniones divididas en redes sociales, esto debido a su más reciente publicación. En medio del escándalo de Pedro Gallese, el cantante peruano habló sobre su pasada vida amorosa y envió un mensaje a todos aquellos que se llaman “amigos con derechos”.

“He tenido sólo 2 enamoradas. Con la segunda estoy felizmente casado hasta hoy. Pero eso no quita que no haya tenido otras relaciones legítimamente amorosas”, se lee la primera del extenso mensaje que plasmó el intérprete de “Tema del adiós” en Facebook.

En ese contexto, Pedro Suárez-Vértiz manifestó que no existe un medida para hablar del amor, menos el título de “amigos con derecho”.

“Gracias a ella...dejé de ser un chiquillo bohemio con cara de fumón. Bueno, al menos eso creía. Porque la cara en realidad nunca me cambió. En fin. No hay amor chico ni grande. Todo es amor en su momento. No se crean vivos con esa estupidez de ‘amigos con derecho’. Mentirte a ti mismo con esa imbecilidad, se paga con lágrimas en el momento menos pensado”, indicó.

Pedro Suárez-Vértiz emociona a sus fans al contar como fue su pasado amoroso. (Foto: captura)

Además de las palabras que escribió el intérprete peruano, dejó una imagen con una historia de reflexión, la cual le generó cerca de 20 mil reacciones en Facebook.

Como era de esperarse, seguidores y usuarios de redes sociales no tardaron en respaldar a Pedro Suárez-Vértiz.

Mensaje de reflexión que dejó Pedro Suárez-Vértiz. (Foto: captura)

“Así es Pedrito, cada relación es real en su momento. Pero obviamente no creo que andes por allí enamorándote y desencantándote, yo creo más bien que son ilusiones que pasan por nuestra vida, antes de quedarte con el verdadero. Bendiciones Pedrito, eres lo máximo. Esa canción es una de mis favoritas”, “Eres grande Pedrito, admiro mucho en un hombre la madurez para hablar, pero sobretodo para actuar...ya otros al menos deberían leerte para al menos reflexionar (...) ¡Eres un gran ejemplo caracho! Siempre te leo. Bendiciones en tu vida, en tu hogar”; se aprecian algunos textos.

El intérprete de “Talk show" habló en particular de su tema y qué es lo que significó en su vida amorosa, la cual le marcó un antes y un después en su futuro.