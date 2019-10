Carmencita Lara: ‘La Reina de las rockola’ que sigue trascendiendo en la historia [FOTOS]

“Ya me voy a otras tierras lejanas... a un país donde nadie me espera ” cantaba a toda voz la gran ‘Reina de las provincias’, Carmencita Lara. ¿Quién no ha oído su nombre? ¿Quién podría olvidar sus canciones? Aún todo su repertorio se escucha a todo volumen en la radio, trabajo o en las fiestas.

Julia Rosa Capristán García, reconocida en el mundo artístico como Carmencita Lara, fue una de las intérpretes más versátiles, divertidas y con una voz e interpretación maravillosa en cada canción. Desde huaynos hasta polcas, la cantante hacia cantar a todo mundo por sus letras de desamor, tristeza e ilusiones.

Biografía

La legendaria Carmencita Lara nació un 08 de octubre de 1926 en la ciudad de la eterna primavera, Trujillo. Su carrera inició a los 15 años cuando cantaba de manera aficionada hasta que conoció a su esposo.

Víctor Lara la ayudó a despegar su carrera musical, e incluso, le dio el seudónimo que cambiaría todo. Julia Rosa Capristán García cambió su nombre por el de su madre, Carmencita, y adoptó el apellido de su esposo.

Carmencita Lara y su inolvidable música.

Así nació Carmencita Lara, la ‘Reina de las provincias’ o ‘Reina de la rockola’. En 1955, llegaría la oportunidad de la artista cuando el dueño de un radioemisora quedó embelesado con su agudo timbre. Desde ese momento, sus canciones empezaron a sonar en la radio y Perú a reconocer el talento de su voz.

Ella no se encontraba sola en sus presentaciones, siempre acompañada de su esposo con instrumentos como cajón, batería, acordeón y contrabajo, siendo una innovación en los temas musicales.

Su primera canción exitosa ‘Olvidala amigo’, compuesta por Luis R. Cueto, la convirtió en una de las artistas favoritas de los sesenta. Luego, sus valses más representativos como ‘Llora, llora corazón’, ‘Mala sombra’, ‘Cabellos blancos’ o ‘Acuérdate de mí’ la alzaron a la fama nacional e internacional.

Su música trascendió las tierras de toda América Latina y algunas ciudades de Europa, en donde todos quedaban cautivados con su voz. En el 2015, la cantante Carmencita Lara sufrió un infarto cerebral que la llevó a internarse en el hospital Alberto Sabogal del Callao.

'La Reina de las rockolas' trasciende hasta el día de hoy.

A pesar de su notable recuperación, la intérprete falleció el 18 de setiembre de 2018. En medio del desconcierto y dudas, fue despedida a lo grande por sus miles de seguidores. Después de 60 años de trayectoria, Carmencita Lara se fue y dejó en su partida, canciones que hasta hoy nos llegan al alma.

Canciones más populares

La intérprete nos dejó un repertorio musical inolvidable. Desde ‘Tu despedida’ hasta ‘Ya no tengo corazón’ nos marcaron en lo más profundo del alma. Aquí conoce sus más populares canciones:

Olvídala amigo

Mala sombra

El árbol de mi casa

Llora, llora, corazón

Los Cuervos

A un año de su partida, las canciones de Carmencita Lara aún continúan vigentes en todo el país. Su inigualable voz ha quedado en la memoria de todos los peruanos.