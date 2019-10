Magaly Medina dispara contra autoridades políticas: “Han peleado como perros y gatos”

Magaly Medina no pudo ser ajena a la coyuntura nacional en la última edición de su programa y habló de todo. Es por ello que en su espacio 'Magaly TV La Firme’ habló sobre la crisis política y los temas que, según menciona, se están dejando de lado por priorizar el enfrentamiento.

Uno de ellos, asegura Magaly Medina, es la inseguridad ciudadana, problema que arrastra robos y muertes casi a diario en nuestro país.

“Esto no lo están viviendo en otro país, esto es el Perú. En las calles de Lima, así vivimos”, precisó la conductora en alusión a un suceso ocurrido el último miércoles en Jesús María.

En esta línea, la popular ‘Urraca’ criticó que el gobierno no haya prestado mayor atención en erradicar este problema por concentrar sus esfuerzos en asuntos políticos: “Este gobierno ha venido perdiendo su tiempo miserablemente en este enfrentamiento entre congresistas y ejecutivos. Los dos bandos no han sabido conciliar, han peleado como perros y gatos sin importarles nuestra tranquilidad y nuestro progreso”, resaltó la conductora quien añadió que para ella esta crisis política es, además de una desgracia, ‘una vergüenza’.

Magaly Medina no dudó en dirigir un mensaje hacia los políticos respecto al grave problema de la delincuencia, el cual viene afectado a todos los ciudadanos peruanos, sin distinción: “Con esta inseguridad ciudadana, ¿no tiene un hijo en casa, a alguien que ya sufrió un asalto? No una, si no dos, tres, cinco veces, ¿no tiene en casa usted un familiar que ya murió por culpa de los delincuentes?”.