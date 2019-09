La India y Andrés Hurtado se dedican románticos mensajes tras casarse

Andrés Hurtado y La India dejaron atónitos a sus fans hace aproximadamente una semana, al confirmar que habían contraído matrimonio y que pasarían su luna de miel en Puerto Rico.

La unión de la pareja fue cuestionada por muchos, quienes dejaron entrever que la boda se trataría solo de una de las bromas del conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés”.

Sin embargo, recientemente, la cantante compartió a través de su cuenta oficial de Instagram una foto donde aparece sentada en un sillón, apoyando su cabeza en la de su esposo. Junto a la imagen, la salsera escribió el mensaje: “Gracias por tanto amor”.

Andrés Hurtado y La India. Fuente: Instagram.

Por su parte, Andrés Hurtado publicó otra tierna instantánea en la que mostró cómo es la nueva etapa que vive como hombre casado al lado de La India. “Voy a detener el tiempo para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno. Gracias, amor de mi vida. Eres tan grande y humilde que me honras con una fotografía nuestra. Amén”, expresó en la leyenda de su post.

Andrés Hurtado renueva sus votos con La India

El conductor de televisión Andrés Hurtado también compartió en Instagram un video en el que exponía una romántica escena entre él y su esposa. “No tengo por qué rendirle cuentas a nadie. No me importa lo que piense la gente. Lo único que me importa somos tú y yo. Hace unos minutos he decidido renovar mis votos de amor hacia La India”, escribió junto a la publicación.

En el clip, al presentador le decía a La India lo importante que era para él en su vida, y que no le importaban las críticas que ambos pudieran recibir por su comentado matrimonio.

"A mi no me importan los cumpleaños, el Día del Padre, el Día de la Madre, el 14 de febrero. Cuando hay amor, es en cualquier momento. Es un anillo de lealtad para toda mi vida. Yo no tengo por qué rendirle cuentas a nadie. La gente dice ‘se casaron, no se casaron’. No me importa lo que la gente piense”, manifestaba, mientras le entregaba el anillo con una inmensa esmeralda a la salsera.