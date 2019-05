Anuel AA coloca dientes de oro a su hijo y es duramente criticado por fans

El cantante Anuel AA sorprendió a propios y extraños con una reciente fotografía publicada en Instagram, donde mostró los dientes de oro de su menor hijo.

"Enseñándole a mi hijo a ser mejor persona que yo cuando crezca", fue la descripción de la polémica fotografía.

Los usuarios de la red social no fueron ajenos a esta publicación y se pronunciaron en la sección comentarios para criticar al cantante de trap.

"No necesitas ponerle eso en los dientes", "Tiene los dientes de oro el bebecito", "Esos dientes de oro no son para un menor de edad", "Deberías tener más cuidado con los valores que le enseñas a tu hijo" y "No creo que eso sea el mejor ejemplo", se pudo leer entre los comentarios.

Anuel AA es una de las celebridades con mayor número de seguidores en Instagram y todo lo que publica es muy comentado por sus seguidores. Esta última fotografía generó una clara indignación entre propios y extraños.

La foto de Anuel AA que ha generado indignación

No es la primera vez que el cantante de trap genera polémica por presumir sus diamantes. Hace unas semanas, Anuel AA recibió duras críticas por nadar en una piscina con sus joyas.

Los usuarios de las redes sociales calificaron al músico puertorriqueño de "ridículo" y de "presumido" por hacer alarde de sus diamantes.

