JB y ‘Yuca’ le responden a actriz

“Jamás he permitido ni permitiré faltas de respeto a ninguna mujer ni mucho menos a las colegas artistas que trabajan conmigo. Quienes han trabajado a mi lado lo saben perfectamente”.

Con estas palabras, el cómico Jorge Benavides rompió su silencio luego de que su extrabajadora Clara Seminara denunciara por tocamientos indebidos a Enrique Espejo ‘Yuca’.

“Quienes han trabajado a mi lado lo saben perfectamente. Si el señor Espejo o cualquier otro artista del elenco hubiese manifestado alguna conducta de tocamientos indebidos como lo señala la señorita Seminara, otras serían las consecuencias dentro de la producción y les aseguro que el señor Espejo ya no estaría trabajando conmigo”, refirió en un comunicado en sus redes sociales, versión que reafirmó en el programa ‘Válgame Dios’, en compañía del propio Espejo.

Tras revelar que el cómico fue amonestado con un descuento económico, Benavides sorprendió con las siguientes líneas. “Lamento profundamente que la declaración de la señorita Clara Seminara no se ajuste a la verdad. Ignoro qué motivaciones tiene al pretender hacer de este incidente un escándalo, y sobre el que tomé las medidas correctivas en su oportunidad y en la que el señor Espejo le ofreció las disculpas del caso en varias oportunidades. Solo ella conoce sus motivaciones”.

¿Y qué ha dicho ‘Yuca’? Ayer, en el programa de Latina, el cómico no se cansó de pedir disculpas a Clara Seminara. “Ella practica el boxeo y comenzamos a jugar antes de iniciar una grabación. Se me acercó para golpearme en el estómago, yo por defenderme le di un manazo a la altura de la cintura y tengo personas que vieron cómo pasó. No fue intencional”.

Karin Marengo, esposa de Jorge Benavides y productora ejecutiva de ‘El wasap de JB’, también se presentó en ‘Válgame Dios’. “Ellos estuvieron jugando de manos. Pero no hubo tocamientos indebidos”, reiteró. ❖