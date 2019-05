‘Loco’ Vargas minimizó a Tilsa Lozano con su reciente publicación

Juan Manuel Vargas pasó de ser una de las grandes promesas del fútbol peruano a un personaje del espectáculo local, por el supuesto romance clandestino que tuvo con la modelo Tilsa Lozano.

A través de Instagram, Juan Manuel Vargas sorprendió a más de uno con su publicación, en la que celebra los 17 años de relación que tiene con Blanca Rodríguez, la madre de sus cinco menores hijos.

"Cuando te digo ‘Te Amo’, no lo hago por hábito, lo hago para recordarte que eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Feliz aniversario amore mío, 17 años soportándome. Te amo", escribió el futbolista como leyenda de su fotografía donde aparece junto a Blanca Rodríguez.

La publicación de Juan Manuel Vargas obtuvo más de 13 mil 'me gusta' en solo unas horas.

La fotografía corresponde a la sesión que protagonizaron Juan Manuel Vargas, Blanca Rodríguez y sus retoños para la revista “Cosas”, en junio de 2017.

La publicación generó polémica en las redes sociales debido a que el referente crema obvió la relación que tuvo con Tilsa Lozano, quien aseguró en “El valor de la verdad” que tuvo una relación de más de tres años con el popular ‘Loco’ Vargas.

A pocos días de celebrarse el Día del Padre en nuestro país, la revista “Cosas” publicó este martes la nota en la que el excapitán de Universitario de Deportes habla de la madre de sus hijos, con quien inició su relación en 2002.

“Siempre es bueno necesitar a alguien que esté contigo, que sea leal… A veces, es difícil encontrar personas leales. En ese aspecto, creo que encontré a una persona que me ha sido leal toda mi vida, y eso me da tranquilidad… Más ahora, que es madre de mis hijos. Sé que es una buena mujer”, comentó Vargas en aquella sesión de fotos para la revista Cosas..

Vargas también habló de su descendencia. “Tengo cinco momentos felices que me llenaron la vida”, expresó el futbolista en alusión al nacimiento de Luana, Anica Lía, Juan Manuel, Tiana Azul y Vitto Alfredo. “Mis hijos son lo mejor que me ha pasado”, agrega ‘El Loco’.

Juan Manuel también habló de sus ansias de dar el siguiente paso en su relación con Blanca Rodríguez. Dijo que si bien por ahora no considera casarse, sí lo tiene en sus planes.

Al ser consultado sobre cómo afrontó el convertirse en papá a los 24 años, el futbolista declaró: “Tanto mi mujer como yo queríamos formar una familia; ella me escogió para ser el padre de sus hijos y yo lo tomé un poco de sorpresa. En esa época, ya no tenía conmigo a mi abuela; mi abuelo me daba la fuerza que me faltaba al no tenerla, me llenaba ese vacío, porque lo veía todos los días y me recordaba a ella… Hubo una etapa de mi vida que no fue buena. Por eso digo que fui soberbio en ese tiempo. En un momento, dije: ‘Me importa una mierda todo. Me voy. Total, ya hice una carrera reconocida afuera, en Italia me conocen y me siento contento’. Pero al final decidí no hacerlo. Mis hijos comenzaron a nacer y dije: ‘Tengo que volver a estar bien si es que quiero que me vean jugar y terminar bien mi carrera’, no como la que iba haciendo. Tengo que irme por la puerta grande, como lo pensé siempre. No por la puerta falsa. Espero seguir por ese camino de aquí hasta donde pueda jugar. La gente recuerda el final, nunca el inicio”.