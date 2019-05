¿Sebastián Rulli traicionó a Angelique Boyer con Irina Baeva? Nuevo escándalo remece México 

Un nuevo escándalo remeció México. La relación de Sebastián Rulli y Angelique Boyer podría llegar a su fin a raíz de una presunta infidelidad con la actriz Irina Baeva. Ante los terribles comentarios que salieron a la luz en todos los medios mexicanos, el actor decidió romper su silencio y hablar sobre lo sucedido, sorprendiendo a sus millones de seguidores.

Como se sabe, Sebastián Rulli e Irina Baeva son los protagonistas de la nueva ficción mexicana llamada 'El último dragón', la cual es trasmitida por Televisa. A raíz de su gran química en las pantallas, los medios han lanzado un nuevo rumor sobre ambos, indicando que cometieron infidelidad contra la recordada 'Teresa'.

Según se reveló, ambos habrían aprovechado las horas de grabación de la telenovela con la intención de escaparse para vivir su "amor clandestino", pese a que el actor de 'Rubí' mantiene una relación de 4 años con Angelique Boyer y tienen planes de matrimonio.

Ante lo sucedido, Sebastián no dudó en expresar su molestia y aclarar la incómoda situación que está poniendo en problemas a su relación. “Sí, no tienen nada que hacer. Que sean muy felices, que tengan mucho sexo en sus casas y que no inventen. Somos muy felices, gracias”, comentó el popular actor para el programa 'Suelta la sopa'.

Irina Baeva se defiende

Por su parte, la actriz quien es pareja de Gabriel Soto, decidió salir a la luz para defenderse de las fuertes acusaciones que nuevamente la nombran como infiel y destructora de prejas. “No para nada, Sebastián Rulli es muy buena persona, gran compañero, estamos trabajando, conozco a Angelique respeto su relación y para nada. Yo estoy aquí de hecho para apoyar a mi pareja, entonces no entiendo a qué viene la pregunta", afirmó la actriz.