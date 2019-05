Maluma arremete contra sus fans por ser acusado de domesticar a un animal silvestre [VIDEO]

Maluma está en el ojo de la tormenta pese a lanzar su reciente álbum "11:11" en el que están incluidas las canciones con famosos artistas como Madonna.

El cantante colombiano fue blanco de críticas en las redes tras compartir un video que causó indignación en los animalistas. En las imágenes, el reggaetonero intenta domesticar a un animal con caricias.

Maluma tuvo en sus manos a una cachorra leona, grabó el momento y lo colgó en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: “Soy demasiado hermosa atte. Mala Mia".

La lluvia de críticas no se hicieron esperar y varios usuarios expresaron su molestia por no liberar al animal silvestre en su hábitat.

"Libres son mas hermosos todavía", "Todo bien, pero que esté en su hábitat será el mejor lugar", "¿Qué hace ese animalito fuera de su hábitat?", "Estos animales deben ser libres, no son mascotas para cumplir caprichos de los humanos", "Muy tierno, pero con su libertad", fueron algunos de los comentarios.

Ante ello, el cantante colombiano respondió fuerte y claro a sus seguidores a través de un 'storie' en Instagram. Sin duda, Maluma perdió los papeles y tildó de 'estúpidos' e 'ignorantes' a los usuarios, pues les recordó que él es animalista y no se atrevería a dañar a la pequeña leona .

"Oye, estaba leyendo los comentarios del último post que puse con un león con 'Mala Mia'. ¿Por qué hay gente tan estúpida que cree que eso es una mascota mía. Ustedes no entienden que ese animal está ahí porque lo están ayudando, porque lo rescataron. Ustedes saben que yo soy animalista, siempre voy a serlo. Y nunca voy a apoyar el tráfico de animales. Por qué todavía se les cabe en la cabeza que yo pueda tener un león de mascota", señaló.

Además, el colombiano recomendó a sus detractores a utilizar su tiempo libre para comprar comida a los animales abandonados en vez de usar las redes para criticarlo.

"Por qué en vez de estar escribiendo estupideces y alegando, y juzgando, por qué más fácil no salen a la calle y compran comida para los perros que lo necesitan en la calle. Por qué no van y salvan animales, como está haciendo Eduardo con la fundación. Dejen de estar alegando. No sean ignorantes", sentenció.

Maluma visitó el Black Jaguar- White Tiger, un lugar reconocido como el santuario de felinos. Es una fundación que ayuda a los animales en peligro de extinción. Otras docenas de celebridades han pisado el recinto ubicado en México como Paris Hilton, Khloé Kardashian, los Backstreet Boy y Katy Perry.