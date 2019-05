Actor de Nickelodeon reveló que se cambio de sexo hace 20 años [FOTOS]

El actor Michael D. Cohen, de 43 años, famoso por su papel de Schwaz en la serie "Henry Danger" de Nickelodeon, confesó en una entrevista a la revista Time, que hace 20 años se realizó una operación de cambio de sexo.

"El género que me asignaron al nacer no era correcto. Me identifico como un hombre y estoy orgulloso de haber tenido esta experiencia transgénero... este viaje transgénero", explicó el intérprete que también apareció en los programas Modern Family, Broke Girls y The Mindy Project.

Aunque no acepta que lo etiqueten como una “persona transgénero”, el actor si se siente identificado con la comunidad LGBTQ+ [Lesbianas, Gays, ​ Bisexuales, Transexuales y Queers].

Michael D. Cohen confiesa que sentía miedo de no poder realizar su sueño de ser actor por ser mujer.

“Siempre tenía miedo de que yo no sería capaz de realizar mis sueños a causa de ella. Estuve aterrorizada por eso durante mucho tiempo, incluso cuando era adulto cuando hice la transición hace 20 años. Yo estaba como, 'Sé que este es mi camino, sé que soy un actor. ¿Cómo voy a poder hacer lo que quiero hacer [y] tener la carrera que quiero y la transición? ¿Cómo va a estar bien?”, respondió.

Tras su cambio de sexo, de mujer a hombre, apareció en papeles pequeños hasta el 2014, cuando consiguió el papel de Schwoz en la comedia "Henry Danger", personaje que repitió en productos televisivos derivados como "Game Shakers" y "The Adventures of Kid Danger", hasta llegar a participar en la película de George Clooney, Suburbicon, protagonizada por Matt Damon y Julianne Moore.

El actual destape de Michael D. Cohen lo hace para apoyar a los movimientos sociales como el LGBTQ+ y el feminismo, que según indica están siendo excluidos por el gobierno de Donald Trump.

"Este ataque tan gratuito a nuestros derechos está pasando delante de mis ojos. No puedo mantenerme callado", expresó el actor.